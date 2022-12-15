https://ria.ru/20221215/kosmos-1838818090.html

Источник: "Союз МС-23" из-за аварии на "Союзе МС-22" могут запустить раньше

Источник: "Союз МС-23" из-за аварии на "Союзе МС-22" могут запустить раньше - РИА Новости, 15.12.2022

Источник: "Союз МС-23" из-за аварии на "Союзе МС-22" могут запустить раньше

Старт следующего пилотируемого корабля "Союз МС-23", запланированный на 16 марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок из-за аварии в системе... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:41

2022-12-15T11:41

2022-12-15T11:42

космос - риа наука

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международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Старт следующего пилотируемого корабля "Союз МС-23", запланированный на 16 марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок из-за аварии в системе терморегулирования "Союза МС-22", находящегося сейчас в составе МКС, сообщил РИА Новости информированный источник."Специалисты "Роскосмоса" в связи с аварией на "Союз МС-22" рассматривают возможность сдвига влево запуска "Союза МС-23", - рассказал собеседник агентства.Как отметил РИА Новости другой информированный источник, авария в системе терморегулирования "Союза МС-22" серьезная и может привести к выходу из строя приборов корабля – он будет перегреваться на солнечной стороне и замерзать в тени Земли во время вращения по орбите в составе МКС. Сейчас специалисты Роскосмоса рассматривают первоочередные мероприятия по обеспечению приемлемого теплового режима работы приборов на корабле.Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выход отменен по техническим причинам.В трансляции НАСА было показано, что из "Союза МС-22" бьют фонтаны технической жидкости. Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.Как отметили в "Роскосмосе", до начала открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22". Там добавили, что "для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам ее работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции".

https://ria.ru/20221215/mks-1838812752.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)