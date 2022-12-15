https://ria.ru/20221215/kosmos-1838780785.html
"Роскосмос" назвал причину отмены выхода космонавтов в открытый космос
"Роскосмос" назвал причину отмены выхода космонавтов в открытый космос - РИА Новости, 15.12.2022
"Роскосмос" назвал причину отмены выхода космонавтов в открытый космос
Выход российских космонавтов в открытый космос был отменен из-за сигнала одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС, в причинах... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:29
2022-12-15T09:29
2022-12-15T09:44
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Выход российских космонавтов в открытый космос был отменен из-за сигнала одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС, в причинах разбирается комиссия, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22", - говорится в сообщении.Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выход отменен по техническим причинам.Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.Выход в открытый космос откладывается уже второй раз. Изначально он был запланирован на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря. В ходе выхода планировалось манипулятором ERA перенести с модуля "Рассвет" на новый модуль "Наука" радиатор, который понадобится для проведения экспериментов.
https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
09:29 15.12.2022 (обновлено: 09:44 15.12.2022)
"Роскосмос" назвал причину отмены выхода космонавтов в открытый космос
"Роскосмос": выход с МКС в открытый космос отменили из-за сигнала системы диагностики
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Выход российских космонавтов в открытый космос был отменен из-за сигнала одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС, в причинах разбирается комиссия, сообщили
журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22", - говорится в сообщении.
"Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам её работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле
и экипажа российского сегмента Международной космической станции", - добавили в "Роскосмосе".
Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выход отменен по техническим причинам.
Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.
Выход в открытый космос откладывается уже второй раз. Изначально он был запланирован на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря. В ходе выхода планировалось манипулятором ERA перенести с модуля "Рассвет" на новый модуль "Наука" радиатор, который понадобится для проведения экспериментов.