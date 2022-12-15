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В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1692 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:10
2022-12-15T11:10
2022-12-15T11:10
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1692 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1692, госпитализировано 157 человек, выздоровело 1463 человека, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1847 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 276 774 случая коронавируса, выздоровели 3 082 415 человек, умерли 47 225 человек.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1692 новых случая COVID-19, умерли 14 человек