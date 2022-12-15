https://ria.ru/20221215/koronavirus-1838808342.html

В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 1692 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:10

2022-12-15T11:10

2022-12-15T11:10

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757623868_0:287:3039:1996_1920x0_80_0_0_637d52e45b401c7b6591515021ba6118.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1692 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1692, госпитализировано 157 человек, выздоровело 1463 человека, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1847 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 276 774 случая коронавируса, выздоровели 3 082 415 человек, умерли 47 225 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19