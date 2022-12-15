https://ria.ru/20221215/koronavirus-1838805348.html

В России за сутки госпитализировали 1386 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1386 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1386 пациентов с COVID-19

Более 7,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:05

2022-12-15T11:05

2022-12-15T11:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 7,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1386 человек, на 13,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение - в 39 регионах, ситуация не изменилась - в 11 субъектах."Выздоровели за сутки 7539 человек, или на 1,8% меньше в сравнении с 14 декабря 2022 года. Выявлено 7833 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 57 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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