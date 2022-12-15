https://ria.ru/20221215/koronavirus-1838805348.html
В России за сутки госпитализировали 1386 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1386 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1386 пациентов с COVID-19
Более 7,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:05
2022-12-15T11:05
2022-12-15T11:05
распространение коронавируса
общество
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россия
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 7,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1386 человек, на 13,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение - в 39 регионах, ситуация не изменилась - в 11 субъектах."Выздоровели за сутки 7539 человек, или на 1,8% меньше в сравнении с 14 декабря 2022 года. Выявлено 7833 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 57 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1386 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 7833 новых случая COVID-19, умерли 57 человек