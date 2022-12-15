https://ria.ru/20221215/korchagin-1838413677.html

Антон Корчагин: цель Ростелекома – убрать 100% спам-звонков

Антон Корчагин: цель Ростелекома – убрать 100% спам-звонков - РИА Новости, 15.12.2022

Антон Корчагин: цель Ростелекома – убрать 100% спам-звонков

Можно избежать множества неприятностей, если вести себя осторожно и осмотрительно. Но телефонного спама нам, увы, избежать не дано. Абсолютно все номера наших... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:41

2022-12-15T12:41

2022-12-15T12:51

россия

ростелеком

технологии

мобильная связь

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Можно избежать множества неприятностей, если вести себя осторожно и осмотрительно. Но телефонного спама нам, увы, избежать не дано. Абсолютно все номера наших телефонов хранятся в какой-нибудь базе данных. И время от времени нам начинают звонить и предлагать что-нибудь ненужное. Победить это досадное явление, кажется, невозможно.Однако специалисты компании Ростелеком не сомневаются, что со спам-звонками можно справиться. Притом сделать это с максимальной прибылью для себя, для своих клиентов (представителей малого и среднего бизнеса) и даже для самих спамеров. Как? С помощью инновационного (и во многом революционного) продукта.О том, как одолеть, казалось бы, непобедимое зло спам-звонков и заработать на этом, РИА Новости рассказал директор проектов сегмента МСП компании Ростелеком Антон Корчагин.— Антон Александрович, раскройте секрет: как все-таки Вы намерены победить тех, кто навязывает по телефону ненужные товары и услуги?— Каждому из нас поступают спам-звонки. Они предлагают товары и услуги, которые нам абсолютно неинтересны. Мне, например, вчера звонили и предлагали пройти стоматологическое обследование. Но сейчас я ищу абсолютно другие услуги. И если бы мне позвонили и предложили бы, например, новогодний семейный тур, то для меня это был бы уже не спам-звонок, а то, что мне интересно.— То есть, этот звонок попал бы в цель?— Совершенно верно. Такой звонок называется "таргетированным", то есть он точно попадает в потребительский интерес. Можно сделать так, чтобы максимальное количество звонков отвечали этому требованию.— Но как добиться этой цели?— Компания Ростелеком - крупнейший оператор широкополосного доступа в Интернет в России. У нас, действительно, имеется огромное количество информации. Она деперсонифицирована, но в любом случае – ее очень много. На основе проанализированных "больших данных", то есть Big Data, можно выявить интересы людей (или их потребности). Например, кто-то сейчас ищет услугу по установке пластиковых окон, а кто-то тур в Таиланд. Можно потратить много времени на поиски лучшего варианта.С другой стороны, у нас есть клиенты (представители малого и среднего бизнеса), которые готовы установить пластиковые окна или предложить выгодный тур в Таиланд. И у нас есть возможность сводить этих двух людей друг с другом, чтобы наш клиент мог оказать услугу потребителю.— А все эти цепочки, получается, выстраивает искусственный интеллект?— Благодаря Big Data мы можем выявлять эти потребности. И, соответственно, минимизировать спам-звонки.— То есть, те же телефонные спамеры станут звонить только тем, кому их предложения интересны?— Разумеется. К тому же, мы используем контактную политику. Если, например, я сейчас ищу тур на Новый год, то мне может позвонить только один контрагент. Не десять, не пятнадцать, не тридцать. Мы это гарантируем.— Были ли еще какие-то причины для выпуска вашего продукта "Таргетированные звонки" именно сейчас?— В этом году большинство компаний не смогли использовать от 20% до 50% рекламных бюджетов – в зависимости от отрасли. Во многом это произошло потому, что с российского рынка ушли крупные рекламодатели, которые были готовы предлагать клиентам таргетированную рекламу.— Вы имеете в виду программные продукты компании Meta*, признанные в России экстремистскими?— Да. И мы заметили, что клиенты начали искать другие средства коммуникации. Ведь если пропадает огромный канал, через который привлекались клиенты, то автоматически происходит падение продаж. Соответственно, мы проанализировали этот рекламный рынок и просчитали, что даже если мы займем небольшую его долю, предложив наш продукт – "Таргетированные звонки", то для Ростелекома это будет существенный прирост. Это подтолкнуло нас к быстрому старту и запуску этого продукта на широкий рынок.— Получается, что разработали его в рекордно короткие сроки?— У нас, в компании Ростелеком, данный продукт используется три года. Он служит и для привлечения новых клиентов, и для работы с текущей клиентской базой. И мы подумали, что неплохо было бы его предложить внешнему клиентскому рынку, раз он у нас достаточно эффективен и приносит ощутимый бизнес-результат. При этом наш продукт разработан специально для представителей малого и среднего бизнеса (а не крупных клиентов), которым раньше данное предложение было недоступно. И это революционный прорыв. Сейчас в системе – 4286 внутренних пользователей. Прежде всего это менеджеры по продажам.— В чем состоит революционность?— Сейчас возможностями Big Data могут пользоваться телекомы, банки, ритейл – то есть, очень крупные игроки рынка. А, например, условное ООО "Ромашка", являясь небольшим бизнесом, не имеет финансовой и технической возможности получать и обрабатывать данную информацию. Нет специалистов, которые могли бы строить какие-то модели машинного обучения. Поэтому мы решили сделать эту технологию доступной под любой бюджет, под любого клиента. Такого раньше никто не был готов сделать. А мы готовы.— Как определяется интерес к той или иной продукции?— На самом деле, есть несколько алгоритмов искусственного интеллекта, которые рассчитывают потребности клиентов и вероятность того, что человек сейчас ищет определенные продукты, заинтересован в них. Например, многое может подсказать репертуар онлайн-кинотеатра.— То есть, интерес определяется даже на основе тех фильмов, которые смотрит пользователь?— На основе чего угодно. Например, если сейчас человек активно смотрит чемпионат мира по футболу, то, делаем вывод, он интересуется спортом. Не исключено, что клиент будет искать, где посмотреть финал чемпионата. И наверняка есть ресторан, который готов позвонить ему и предложить замечательный вечер с просмотром трансляции.— А сами клиенты не будут ли возмущаться: мол, вот, вы влезаете в нашу частную жизнь, что-то навязываете?— Мы не видим таких рисков, потому что наша цель – абсолютно убрать спам-звонки с рынка, потому что они как раз-таки и раздражают людей. Клиенту предлагается релевантный для него продукт – то, что он сейчас ищет.— В чем принципиальное отличие вашей системы от других?— Мы даем клиенту все инструменты под ключ. То есть, ему не нужно дополнительно внедрять какое-то программное обеспечение. "Таргетированные звонки" – полностью готовая система, в которой собраны различные модули. Один из них – это Big Data и построенная на ее основе модель искусственного интеллекта по выявлению интересов клиентов. В этой системе есть модуль CRM для исходящего обзвона. Не нужно внедрять какое-то отдельное программное обеспечение, платить за это огромные деньги. Нужно только посадить менеджеров по продажам, которые начнут звонить потенциальным клиентам.— То есть, получается экономия времени?— Настройка системы занимает считанные минуты, и вы уже можете звонить, общаться с клиентами, предлагать свои услуги, рассказывать о них – и первую продажу вы сделаете в максимально короткие сроки.— Какие еще бизнес-задачи решает система таргетированных звонков?— Дополнительно компания может загрузить туда свою текущую клиентскую базу и использовать этот модуль для исходящих коммуникаций. Такая уже зрелая, выстроенная CRM-система.— Можно сказать, клиент покупает готовый автомобиль, вместо того, чтобы собирать его из запчастей.— Да, автомобиль, который уже проверен вплоть до каждой детали, максимально эффективный.— То есть, ваши клиенты из сферы МСП могут повысить качество работы и оказываемых услуг?— На основе нашего продукта можно проводить речевую аналитику. Например, на предмет, соблюдения скрипта разговора, использования фраз-паразитов (которых не должно быть в бизнес-коммуникации). Собственно, система позволяет выставлять оценки тому, насколько эффективно менеджер по продажам общался с клиентом. А это – возможность развивать своих менеджеров. Есть еще и такой продукт, связанный с омниканальностью: если вы получили согласие клиента на то, чтобы общаться в мессенджерах, то вы можете прямо в системе отправить свою визитку, ссылку на сайт, на какое-то уникальное предложение. Все это можно сделать прямо из системы, не переходя к каким-то другим инструментам.— Какой вы видите систему таргетированных звонков через год, в декабре 2023 года?— Наша цель – набрать большую клиентскую базу для того, чтобы, во-первых, предоставить эту возможность именно малому и среднему бизнесу. Во-вторых, улучшить наши предиктивные модели на основе аналитики эффективности звонков клиентов. Конечно, на 100% убрать спам-звонки к этому сроку не получится, но мы осуществим серьезный рывок к этой цели. Это - наши тренды 2023 года.Реклама,ПАО "Ростелеком"ID 4CQwVszH9pSWLndYUgY*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220708/rostelekom-1800401987.html

https://ria.ru/20220902/avrora-1814138112.html

https://ria.ru/20221024/vtb-1826329446.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ростелеком, технологии, мобильная связь