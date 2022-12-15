https://ria.ru/20221215/kompanii-1838964810.html

США добавят 35 китайских компаний в список экспортного контроля

США добавят 35 китайских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 15.12.2022

США добавят 35 китайских компаний в список экспортного контроля

США добавят одну японскую и 35 китайских технологических компаний в список экспортного контроля, сообщает министерство торговли. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:28

2022-12-15T17:28

2022-12-15T17:28

сша

технологии

китай

япония

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США добавят одну японскую и 35 китайских технологических компаний в список экспортного контроля, сообщает министерство торговли."Эти юридические лица были определены правительством США как действующие против интересов национальной безопасности или внешней политики США", - говорится в документе ведомства, зарегистрированном в федеральном реестре.Публикация документа назначена на 19 декабря.В список попали японская Yangtze Memory Technologies, китайские Anhui Cambricon Information Technology, CETC Cloud, Институт компьютерных технологий академии наук, Shanghai Micro Electronics Equipment, PXW Semiconductor Manufactory и другие.

https://ria.ru/20221215/kitay-1838901774.html

сша

китай

япония

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, технологии, китай, япония