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США добавят 35 китайских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 15.12.2022
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США добавят 35 китайских компаний в список экспортного контроля
США добавят 35 китайских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 15.12.2022
США добавят 35 китайских компаний в список экспортного контроля
США добавят одну японскую и 35 китайских технологических компаний в список экспортного контроля, сообщает министерство торговли. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:28
2022-12-15T17:28
сша
технологии
китай
япония
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США добавят одну японскую и 35 китайских технологических компаний в список экспортного контроля, сообщает министерство торговли."Эти юридические лица были определены правительством США как действующие против интересов национальной безопасности или внешней политики США", - говорится в документе ведомства, зарегистрированном в федеральном реестре.Публикация документа назначена на 19 декабря.В список попали японская Yangtze Memory Technologies, китайские Anhui Cambricon Information Technology, CETC Cloud, Институт компьютерных технологий академии наук, Shanghai Micro Electronics Equipment, PXW Semiconductor Manufactory и другие.
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сша, технологии, китай, япония
США, Технологии, Китай, Япония
17:28 15.12.2022
 
США добавят 35 китайских компаний в список экспортного контроля

США добавят одну японскую и 35 китайских компаний в список экспортного контроля

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США добавят одну японскую и 35 китайских технологических компаний в список экспортного контроля, сообщает министерство торговли.
"Эти юридические лица были определены правительством США как действующие против интересов национальной безопасности или внешней политики США", - говорится в документе ведомства, зарегистрированном в федеральном реестре.
Публикация документа назначена на 19 декабря.
В список попали японская Yangtze Memory Technologies, китайские Anhui Cambricon Information Technology, CETC Cloud, Институт компьютерных технологий академии наук, Shanghai Micro Electronics Equipment, PXW Semiconductor Manufactory и другие.
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