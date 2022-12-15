https://ria.ru/20221215/kombinat-1838791841.html
Фанерный комбинат Segezha Group введен в эксплуатацию в Костромской области
Фанерный комбинат Segezha Group введен в эксплуатацию в Костромской области - РИА Новости, 15.12.2022
Фанерный комбинат Segezha Group введен в эксплуатацию в Костромской области
Галичский фанерный комбинат Segezha Group, с объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей, введен в эксплуатацию в Костромской области, он стал самым... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:25
2022-12-15T10:25
2022-12-15T10:25
костромская область
михаил шамолин
сергей ситников
галич
евразийский экономический союз
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Галичский фанерный комбинат Segezha Group, с объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей, введен в эксплуатацию в Костромской области, он стал самым масштабным инвестпроектом в регионе за много лет, сообщает областная администрация."Буквально вчера были подписаны последние документы. Принят в эксплуатацию соответствующими государственными органами главный производственный корпус и складское помещение", - цитирует областная администрация президента ПАО "Сегежа Групп" Михаила Шамолина.По его словам, ввод комбината в эксплуатацию стал возможен благодаря помощи областной администрации. "Это и возможность получить расчетную лесосеку, без которой невозможен был сам завод, и помощь в подборе площадки, и в самом строительстве, которое было проведено в кратчайшие сроки", - отметил Шамолин.По данным обладминистрации, строительство Галичского фанерного комбината стало самым масштабным инвестиционным проектом в Костромской области за последние годы."Вложения в создание передового предприятия превысили 13 миллиардов рублей. Промышленный гигант возведен с нуля в рекордные сроки - менее двух лет", - говорится в сообщении.Галичский фанерный комбинат - это первое в России производство фанеры размера "макси" - 7х13 футов, отмечают власти. Проектная мощность составляет 125 тысяч кубометров продукции в год.По данным областной администрации, особое внимание на предприятии уделяют охране окружающей среды. Так, образующаяся при производстве древесная пыль улавливается и перерабатывается в экологически чистое биотопливо – топливные брикеты. А кородревесные отходы преобразуются в тепловую энергию в энергоцентре, и тем самым одновременно достигается цель их эффективной утилизации. Еще одним важным для экологии инженерным решением является полностью замкнутый цикл использования воды - производственные процессы выстроены с опорой на непрерывную циркуляцию воды внутри предприятия без образования сточных вод.С учетом лесозаготовки инвестиционный проект дал Галичу и соседним муниципалитетам более тысячи рабочих мест. Это важный социальный эффект для Костромской области, отметил на церемонии официального открытия комбината губернатор Сергей Ситников.Сообщается также, что в условиях трансформации экспортных рынков Segezha Group последовательно увеличивает поставки на Восток – в фокусе внимания расширение партнерских связей со странами ЕАЭС и АСЕАН, с Китаем, Ираном, Индией, Республикой Корея.
https://ria.ru/20220721/biznes-1804145439.html
https://ria.ru/20220601/nko-1792483566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шамолин, сергей ситников, галич, евразийский экономический союз
Костромская область, Михаил Шамолин, Сергей Ситников, Галич, Евразийский экономический союз
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Галичский фанерный комбинат Segezha Group, с объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей, введен в эксплуатацию в Костромской области, он стал самым масштабным инвестпроектом в регионе за много лет, сообщает областная администрация.
"Буквально вчера были подписаны последние документы. Принят в эксплуатацию соответствующими государственными органами главный производственный корпус и складское помещение", - цитирует областная администрация президента ПАО "Сегежа Групп" Михаила Шамолина
.
По его словам, ввод комбината в эксплуатацию стал возможен благодаря помощи областной администрации. "Это и возможность получить расчетную лесосеку, без которой невозможен был сам завод, и помощь в подборе площадки, и в самом строительстве, которое было проведено в кратчайшие сроки", - отметил Шамолин.
По данным обладминистрации, строительство Галичского фанерного комбината стало самым масштабным инвестиционным проектом в Костромской области за последние годы.
"Вложения в создание передового предприятия превысили 13 миллиардов рублей. Промышленный гигант возведен с нуля в рекордные сроки - менее двух лет", - говорится в сообщении.
Галичский фанерный комбинат - это первое в России
производство фанеры размера "макси" - 7х13 футов, отмечают власти. Проектная мощность составляет 125 тысяч кубометров продукции в год.
По данным областной администрации, особое внимание на предприятии уделяют охране окружающей среды. Так, образующаяся при производстве древесная пыль улавливается и перерабатывается в экологически чистое биотопливо – топливные брикеты. А кородревесные отходы преобразуются в тепловую энергию в энергоцентре, и тем самым одновременно достигается цель их эффективной утилизации. Еще одним важным для экологии инженерным решением является полностью замкнутый цикл использования воды - производственные процессы выстроены с опорой на непрерывную циркуляцию воды внутри предприятия без образования сточных вод.
С учетом лесозаготовки инвестиционный проект дал Галичу
и соседним муниципалитетам более тысячи рабочих мест. Это важный социальный эффект для Костромской области, отметил на церемонии официального открытия комбината губернатор Сергей Ситников
.
Сообщается также, что в условиях трансформации экспортных рынков Segezha Group последовательно увеличивает поставки на Восток – в фокусе внимания расширение партнерских связей со странами ЕАЭС
и АСЕАН, с Китаем
, Ираном
, Индией
, Республикой Корея.