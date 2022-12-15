https://ria.ru/20221215/kombinat-1838791841.html

Фанерный комбинат Segezha Group введен в эксплуатацию в Костромской области

Фанерный комбинат Segezha Group введен в эксплуатацию в Костромской области - РИА Новости, 15.12.2022

Фанерный комбинат Segezha Group введен в эксплуатацию в Костромской области

Галичский фанерный комбинат Segezha Group, с объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей, введен в эксплуатацию в Костромской области, он стал самым... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:25

2022-12-15T10:25

2022-12-15T10:25

костромская область

михаил шамолин

сергей ситников

галич

евразийский экономический союз

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Галичский фанерный комбинат Segezha Group, с объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей, введен в эксплуатацию в Костромской области, он стал самым масштабным инвестпроектом в регионе за много лет, сообщает областная администрация."Буквально вчера были подписаны последние документы. Принят в эксплуатацию соответствующими государственными органами главный производственный корпус и складское помещение", - цитирует областная администрация президента ПАО "Сегежа Групп" Михаила Шамолина.По его словам, ввод комбината в эксплуатацию стал возможен благодаря помощи областной администрации. "Это и возможность получить расчетную лесосеку, без которой невозможен был сам завод, и помощь в подборе площадки, и в самом строительстве, которое было проведено в кратчайшие сроки", - отметил Шамолин.По данным обладминистрации, строительство Галичского фанерного комбината стало самым масштабным инвестиционным проектом в Костромской области за последние годы."Вложения в создание передового предприятия превысили 13 миллиардов рублей. Промышленный гигант возведен с нуля в рекордные сроки - менее двух лет", - говорится в сообщении.Галичский фанерный комбинат - это первое в России производство фанеры размера "макси" - 7х13 футов, отмечают власти. Проектная мощность составляет 125 тысяч кубометров продукции в год.По данным областной администрации, особое внимание на предприятии уделяют охране окружающей среды. Так, образующаяся при производстве древесная пыль улавливается и перерабатывается в экологически чистое биотопливо – топливные брикеты. А кородревесные отходы преобразуются в тепловую энергию в энергоцентре, и тем самым одновременно достигается цель их эффективной утилизации. Еще одним важным для экологии инженерным решением является полностью замкнутый цикл использования воды - производственные процессы выстроены с опорой на непрерывную циркуляцию воды внутри предприятия без образования сточных вод.С учетом лесозаготовки инвестиционный проект дал Галичу и соседним муниципалитетам более тысячи рабочих мест. Это важный социальный эффект для Костромской области, отметил на церемонии официального открытия комбината губернатор Сергей Ситников.Сообщается также, что в условиях трансформации экспортных рынков Segezha Group последовательно увеличивает поставки на Восток – в фокусе внимания расширение партнерских связей со странами ЕАЭС и АСЕАН, с Китаем, Ираном, Индией, Республикой Корея.

https://ria.ru/20220721/biznes-1804145439.html

https://ria.ru/20220601/nko-1792483566.html

галич

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил шамолин, сергей ситников, галич, евразийский экономический союз