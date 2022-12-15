https://ria.ru/20221215/klyuchi-1838914153.html

Шапша вручил калужским медикам ключи от 32 новых автомобилей

Шапша вручил калужским медикам ключи от 32 новых автомобилей - РИА Новости, 15.12.2022

Шапша вручил калужским медикам ключи от 32 новых автомобилей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил представителям ряда медицинских учреждений региона ключи от 32 новых автомобилей, сообщает областное... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:28

2022-12-15T15:28

2022-12-15T15:28

калужская область

владислав шапша

калужская область

россия

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КАЛУГА, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил представителям ряда медицинских учреждений региона ключи от 32 новых автомобилей, сообщает областное правительство.Торжественная церемония состоялась на территории регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.Автомобили пополнят автопарк Калужской городской больницы №5, Калужской городской клинической больницы №4 имени А.С. Хлюстина, центральных межрайонных больниц №4, №5 и №6, а также центральных районных больниц Бабынинского, Жуковского, Тарусского и Хвастовичского районов.Еще 16 новых автомобилей скорой помощи были приобретены за счёт федерального бюджета в рамках соглашения с Министерством промышленности и торговли РФ. Они поступят в распоряжение регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф для оказания помощи жителям Куйбышевского, Барятинского, Кировского, Жиздринского, Людиновского, Износковского, Боровского, Бабынинского, Малоярославецкого, Жуковского, Дзержинского, Медынского, Сухиничского и Козельского районов."Обращаясь к медицинским работникам, Владислав Шапша подчеркнул значимость качественного автотранспорта в деле организации медицинского обслуживания населения, особенно на селе", - информирует областное правительство.Глава региона подчеркнул, что обеспечение автомобилями было дополнительно включено в программу модернизации по решению президента страны, Шапша назвал это решение "очень своевременным и важным для всех".Вручая медицинским экипажам ключи от новых автомобилей, губернатор поблагодарил их за профессионализм и нелегкий труд. "Бог вам в помощь и низкий поклон! Поздравляю!", - сказал Владислав Шапша.

https://ria.ru/20221102/rabota-1828782665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владислав шапша, калужская область, россия