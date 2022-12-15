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Шапша вручил калужским медикам ключи от 32 новых автомобилей
Шапша вручил калужским медикам ключи от 32 новых автомобилей - РИА Новости, 15.12.2022
Шапша вручил калужским медикам ключи от 32 новых автомобилей
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил представителям ряда медицинских учреждений региона ключи от 32 новых автомобилей, сообщает областное... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:28
2022-12-15T15:28
2022-12-15T15:28
калужская область
владислав шапша
калужская область
россия
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КАЛУГА, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил представителям ряда медицинских учреждений региона ключи от 32 новых автомобилей, сообщает областное правительство.Торжественная церемония состоялась на территории регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.Автомобили пополнят автопарк Калужской городской больницы №5, Калужской городской клинической больницы №4 имени А.С. Хлюстина, центральных межрайонных больниц №4, №5 и №6, а также центральных районных больниц Бабынинского, Жуковского, Тарусского и Хвастовичского районов.Еще 16 новых автомобилей скорой помощи были приобретены за счёт федерального бюджета в рамках соглашения с Министерством промышленности и торговли РФ. Они поступят в распоряжение регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф для оказания помощи жителям Куйбышевского, Барятинского, Кировского, Жиздринского, Людиновского, Износковского, Боровского, Бабынинского, Малоярославецкого, Жуковского, Дзержинского, Медынского, Сухиничского и Козельского районов."Обращаясь к медицинским работникам, Владислав Шапша подчеркнул значимость качественного автотранспорта в деле организации медицинского обслуживания населения, особенно на селе", - информирует областное правительство.Глава региона подчеркнул, что обеспечение автомобилями было дополнительно включено в программу модернизации по решению президента страны, Шапша назвал это решение "очень своевременным и важным для всех".Вручая медицинским экипажам ключи от новых автомобилей, губернатор поблагодарил их за профессионализм и нелегкий труд. "Бог вам в помощь и низкий поклон! Поздравляю!", - сказал Владислав Шапша.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, калужская область, россия
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Россия
Шапша вручил калужским медикам ключи от 32 новых автомобилей
Шапша вручил калужским медикам ключи от 32 новых автомобилей
КАЛУГА, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил представителям ряда медицинских учреждений региона ключи от 32 новых автомобилей, сообщает областное правительство.
Торжественная церемония состоялась на территории регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
"Шестнадцать новых автомобилей марки "Лада Гранта" были закуплены на средства областного бюджета в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.
Автомобили пополнят автопарк Калужской городской больницы №5, Калужской городской клинической больницы №4 имени А.С. Хлюстина, центральных межрайонных больниц №4, №5 и №6, а также центральных районных больниц Бабынинского, Жуковского
, Тарусского и Хвастовичского районов.
Еще 16 новых автомобилей скорой помощи были приобретены за счёт федерального бюджета в рамках соглашения с Министерством промышленности и торговли РФ
. Они поступят в распоряжение регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф для оказания помощи жителям Куйбышевского, Барятинского, Кировского, Жиздринского, Людиновского, Износковского, Боровского, Бабынинского, Малоярославецкого, Жуковского, Дзержинского
, Медынского, Сухиничского и Козельского районов
.
"Обращаясь к медицинским работникам, Владислав Шапша подчеркнул значимость качественного автотранспорта в деле организации медицинского обслуживания населения, особенно на селе", - информирует областное правительство.
Глава региона подчеркнул, что обеспечение автомобилями было дополнительно включено в программу модернизации по решению президента страны, Шапша назвал это решение "очень своевременным и важным для всех".
Вручая медицинским экипажам ключи от новых автомобилей, губернатор поблагодарил их за профессионализм и нелегкий труд. "Бог вам в помощь и низкий поклон! Поздравляю!", - сказал Владислав Шапша.