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Участники СВО из Кировской области и их семьи бесплатно поедут в санатории - РИА Новости, 15.12.2022
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Кировская область
https://ria.ru/20221215/kirovskaya-1838873903.html
Участники СВО из Кировской области и их семьи бесплатно поедут в санатории
Участники СВО из Кировской области и их семьи бесплатно поедут в санатории - РИА Новости, 15.12.2022
Участники СВО из Кировской области и их семьи бесплатно поедут в санатории
Военнослужащие из Кировской области, участвующие в специальной военной операции, и их семьи получат бесплатные путевки в санатории, заявил глава региона... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:30
2022-12-15T13:30
кировская область
общество
александр соколов
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Военнослужащие из Кировской области, участвующие в специальной военной операции, и их семьи получат бесплатные путевки в санатории, заявил глава региона Александр Соколов.Об этом губернатор Кировской области рассказал во время прямой линии.Кроме того, рассказал губернатор, ему поступило письмо от одного из общественных фондов, который готов выделить семьям военнослужащих на следующий год несколько десятков путевок в санатории за пределами Кировской области. "Мы в том числе за счет благотворительных организаций будем отправлять ребят и за пределы региона. Позаботимся обо всех. Каждая семья будет обеспечена отдыхом следующим летом", – заверил глава региона.Губернатор Кировской области также сообщил о том, что 13 декабря подписал указ об увековечении памяти защитников Отечества, предусматривающий в том числе создание и обустройство в муниципальных образованиях аллей Славы и памятников. Затраты на эти цели будут предусмотрены в областном бюджете. Глава региона обратился к жителям области с предложением совместными усилиями определить проекты памятников и места их размещения.Губернатор также напомнил, что регион одним из первых ввел меры поддержки семей военнослужащих. Это бесплатное питание для их детей в школах, компенсация за посещение детсадов, бесплатное посещение культурных, спортивных учреждений, организаций допобразования, бесплатный проезд в общественном транспорте, отмена транспортного налога, внеочередной прием в медицинских учреждениях, в организациях социального обслуживания и другое.
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общество, александр соколов, кировская область
Кировская область, Общество, Александр Соколов, Кировская область
13:30 15.12.2022
 
Участники СВО из Кировской области и их семьи бесплатно поедут в санатории

Кировский губернатор Соколов: участники СВО и их семьи бесплатно отдохнут в санаториях

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Военнослужащие из Кировской области, участвующие в специальной военной операции, и их семьи получат бесплатные путевки в санатории, заявил глава региона Александр Соколов.
Об этом губернатор Кировской области рассказал во время прямой линии.
"Уже принято решение о том, что дети всех военнослужащих, участвующих в СВО, следующим летом получат бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря Кировской области. Кроме того, реабилитация потребуется и для бойцов, которые вернутся домой. Мы будем давать этим ребятам семейные путевки в санатории и профилактории Кировской области, чтобы наши воины вместе с женами и детьми могли отдохнуть, поправить свое здоровье и пройти реабилитацию", – сказал Соколов.
Кроме того, рассказал губернатор, ему поступило письмо от одного из общественных фондов, который готов выделить семьям военнослужащих на следующий год несколько десятков путевок в санатории за пределами Кировской области. "Мы в том числе за счет благотворительных организаций будем отправлять ребят и за пределы региона. Позаботимся обо всех. Каждая семья будет обеспечена отдыхом следующим летом", – заверил глава региона.
Губернатор Кировской области также сообщил о том, что 13 декабря подписал указ об увековечении памяти защитников Отечества, предусматривающий в том числе создание и обустройство в муниципальных образованиях аллей Славы и памятников. Затраты на эти цели будут предусмотрены в областном бюджете. Глава региона обратился к жителям области с предложением совместными усилиями определить проекты памятников и места их размещения.
Губернатор также напомнил, что регион одним из первых ввел меры поддержки семей военнослужащих. Это бесплатное питание для их детей в школах, компенсация за посещение детсадов, бесплатное посещение культурных, спортивных учреждений, организаций допобразования, бесплатный проезд в общественном транспорте, отмена транспортного налога, внеочередной прием в медицинских учреждениях, в организациях социального обслуживания и другое.
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