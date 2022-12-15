https://ria.ru/20221215/kartaturista-1838884067.html

В России появится "Карта туриста" для иностранцев

В России появится "Карта туриста" для иностранцев - РИА Новости, 15.12.2022

В России появится "Карта туриста" для иностранцев

Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание "Карты туриста" для иностранных путешественников, сообщили в аппарате вице-премьера. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:28

2022-12-15T15:28

2022-12-15T15:28

туризм

дмитрий чернышенко

россия

технологии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

карта "мир"

туризм

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание "Карты туриста" для иностранных путешественников, сообщили в аппарате вице-премьера.Карта будет работать на основе платежной системы "Мир". Как отметили в аппарате, ее появление простимулирует рост турпотока в регионах.Проблема с платежами после ухода Visa и MasterCard — одна из причин отсутствия иностранных туристов в РФ, считают эксперты. Из-за невозможности расплатиться картами им нужно брать с собой наличные, что не всегда удобно.Курировать проект будет Минэкономразвития, Банк России, Минцифры, МВД и еще несколько ведомств. Доклад по вопросам развития карты представят в правительство до 26 декабря.

https://ria.ru/20221205/mir-1836396863.html

россия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

дмитрий чернышенко, россия, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, карта "мир", туризм, туристы