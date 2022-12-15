https://ria.ru/20221215/kartaturista-1838884067.html
В России появится "Карта туриста" для иностранцев
В России появится "Карта туриста" для иностранцев - РИА Новости, 15.12.2022
В России появится "Карта туриста" для иностранцев
Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание "Карты туриста" для иностранных путешественников, сообщили в аппарате вице-премьера. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:28
2022-12-15T15:28
2022-12-15T15:28
туризм
дмитрий чернышенко
россия
технологии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
карта "мир"
туризм
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание "Карты туриста" для иностранных путешественников, сообщили в аппарате вице-премьера.Карта будет работать на основе платежной системы "Мир". Как отметили в аппарате, ее появление простимулирует рост турпотока в регионах.Проблема с платежами после ухода Visa и MasterCard — одна из причин отсутствия иностранных туристов в РФ, считают эксперты. Из-за невозможности расплатиться картами им нужно брать с собой наличные, что не всегда удобно.Курировать проект будет Минэкономразвития, Банк России, Минцифры, МВД и еще несколько ведомств. Доклад по вопросам развития карты представят в правительство до 26 декабря.
https://ria.ru/20221205/mir-1836396863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, карта "мир", туризм, туристы
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Технологии, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм, Карта "Мир", Туризм, туристы
В России появится "Карта туриста" для иностранцев
Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание "Карты туриста" для иностранцев