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В России появится "Карта туриста" для иностранцев - РИА Новости, 15.12.2022
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Туризм
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В России появится "Карта туриста" для иностранцев
В России появится "Карта туриста" для иностранцев - РИА Новости, 15.12.2022
В России появится "Карта туриста" для иностранцев
Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание "Карты туриста" для иностранных путешественников, сообщили в аппарате вице-премьера. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:28
2022-12-15T15:28
туризм
дмитрий чернышенко
россия
технологии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
карта "мир"
туризм
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание "Карты туриста" для иностранных путешественников, сообщили в аппарате вице-премьера.Карта будет работать на основе платежной системы "Мир". Как отметили в аппарате, ее появление простимулирует рост турпотока в регионах.Проблема с платежами после ухода Visa и MasterCard — одна из причин отсутствия иностранных туристов в РФ, считают эксперты. Из-за невозможности расплатиться картами им нужно брать с собой наличные, что не всегда удобно.Курировать проект будет Минэкономразвития, Банк России, Минцифры, МВД и еще несколько ведомств. Доклад по вопросам развития карты представят в правительство до 26 декабря.
https://ria.ru/20221205/mir-1836396863.html
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дмитрий чернышенко, россия, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, карта "мир", туризм, туристы
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Технологии, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм, Карта "Мир", Туризм, туристы
15:28 15.12.2022
 
В России появится "Карта туриста" для иностранцев

Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание "Карты туриста" для иностранцев

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкИностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание "Карты туриста" для иностранных путешественников, сообщили в аппарате вице-премьера.
Карта будет работать на основе платежной системы "Мир". Как отметили в аппарате, ее появление простимулирует рост турпотока в регионах.
Проблема с платежами после ухода Visa и MasterCard — одна из причин отсутствия иностранных туристов в РФ, считают эксперты. Из-за невозможности расплатиться картами им нужно брать с собой наличные, что не всегда удобно.
Курировать проект будет Минэкономразвития, Банк России, Минцифры, МВД и еще несколько ведомств. Доклад по вопросам развития карты представят в правительство до 26 декабря.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
5 декабря, 13:46Туризм
Россия работает с Мьянмой над созданием условий для приема карт "Мир"
 
ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияТехнологииМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - ТуризмКарта "Мир"Туризмтуристы
 
 
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