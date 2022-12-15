https://ria.ru/20221215/kanal-1839025413.html

Работу одного из шлюзов Панамского канала приостановили из-за пожара

Работу одного из шлюзов Панамского канала приостановили из-за пожара - РИА Новости, 15.12.2022

Работу одного из шлюзов Панамского канала приостановили из-за пожара

Администрация Панамского канала после возгорания в машинном зале шлюзов, расположенных на входе из Тихого океана, сообщила о временной остановке транзита судов... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:46

2022-12-15T22:46

2022-12-15T22:46

в мире

сша

панамский канал

тихий океан

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МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Администрация Панамского канала после возгорания в машинном зале шлюзов, расположенных на входе из Тихого океана, сообщила о временной остановке транзита судов на этом участке."Панамский канал сообщает, что в одном из машинных залов в верхней камере шлюзов Мирафлорес зафиксировано возгорание. О травмах не сообщается, однако транзит судов через этот шлюз был временно приостановлен в качестве меры безопасности. Пожарные канала работают над устранением ситуации. Остальные шлюзы продолжают нормально работать", - говорится в заявлении в блоге управляющей компании в Twitter.Панамский канал испытывает проблемы с транзитом с начала пандемии COVID-19. Санитарные ограничения в Китае, закрытие производств и морских портов негативно сказалось на его трафике, к этому добавилось снижение автопроизводства из-за дефицита чипов и изменение маршрутов поставки сжиженного природного газа, который ранее из США направлялся в Азию.Канал между Атлантикой и Тихим океаном был открыт в 1914 году и до 1999 года управлялся США. Сейчас он соединяет более 140 морских путей и 1700 портов в 160 странах, обеспечивая 6% мировой торговли.Отчисления канала в бюджет Панамы в этом году составят около 2,5 миллиарда долларов. За 85 лет под управлением США канал перечислил правительству 1,87 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221213/sklad-1838470465.html

https://ria.ru/20221209/kempinski-1837426106.html

сша

панамский канал

тихий океан

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в мире, сша, панамский канал, тихий океан