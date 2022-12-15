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В калининградских гостиницах забронировали почти все номера на Новый год - РИА Новости, 15.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221215/kaliningradskayaoblast-1838818760.html
В калининградских гостиницах забронировали почти все номера на Новый год
В калининградских гостиницах забронировали почти все номера на Новый год - РИА Новости, 15.12.2022
В калининградских гостиницах забронировали почти все номера на Новый год
Загрузка гостиниц Калининградской области на новогодние праздники доходит до 75 процентов, сообщил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:56
2022-12-15T16:56
туризм
новости - туризм
антон алиханов
калининградская область
отели
куршская коса
турпоток
новый год
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Загрузка гостиниц Калининградской области на новогодние праздники доходит до 75 процентов, сообщил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.По словам Алиханова, больше всего номеров забронировано в отелях Зеленоградска, Калининграда и Светлогорска."Оборот коллективных средств размещения вырос более чем на 60 процентов. Людей меньше, но они богаче", — отметил он, добавив, что за девять месяцев регион принял 1,4 миллиона туристов, что в целом соответствует уровню прошлого года, несмотря на спад в начале.Алиханов также уточнил, что инфраструктура региона не позволяет наращивать турпоток бесконечно."Есть пример Куршской косы, где постоянно повышается стоимость въезда — не потому, что руководство жадное, а потому что это самый антропогенно нагруженный национальный парк в стране, количество людей там на квадратный метр очень-очень большое. А это все-таки не место для пляжного отдыха", — заключил он.
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новости - туризм, антон алиханов, калининградская область, отели, куршская коса, турпоток, новый год, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Антон Алиханов, Калининградская область, Отели, Куршская коса, турпоток, Новый год, Туризм, туристы
16:56 15.12.2022
 
В калининградских гостиницах забронировали почти все номера на Новый год

Алиханов: загрузка калининградских гостиниц на новогодние каникулы доходит до 75 процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГорничная отеля
Горничная отеля - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Загрузка гостиниц Калининградской области на новогодние праздники доходит до 75 процентов, сообщил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.
По словам Алиханова, больше всего номеров забронировано в отелях Зеленоградска, Калининграда и Светлогорска.
"Оборот коллективных средств размещения вырос более чем на 60 процентов. Людей меньше, но они богаче", — отметил он, добавив, что за девять месяцев регион принял 1,4 миллиона туристов, что в целом соответствует уровню прошлого года, несмотря на спад в начале.
Алиханов также уточнил, что инфраструктура региона не позволяет наращивать турпоток бесконечно.
"Есть пример Куршской косы, где постоянно повышается стоимость въезда — не потому, что руководство жадное, а потому что это самый антропогенно нагруженный национальный парк в стране, количество людей там на квадратный метр очень-очень большое. А это все-таки не место для пляжного отдыха", — заключил он.
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ТуризмНовости - ТуризмАнтон АлихановКалининградская областьОтелиКуршская косатурпотокНовый годТуризмтуристы
 
 
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