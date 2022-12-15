https://ria.ru/20221215/istyazanie-1838973978.html

Жительницу Татарстана заподозрили в истязании шестимесячного сына

Жительницу Татарстана заподозрили в истязании шестимесячного сына - РИА Новости, 15.12.2022

Жительницу Татарстана заподозрили в истязании шестимесячного сына

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Камско-Устьинского района Татарстана, подозреваемой в истязании шестимесячного сына, который попал в РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:58

2022-12-15T17:58

2022-12-15T17:58

происшествия

россия

казань

камско-устьинский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Камско-Устьинского района Татарстана, подозреваемой в истязании шестимесячного сына, который попал в больницу с тяжелыми травмами, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее следственное управление сообщило, что в больницу Казани из Камско-Устьинского района республики был доставлен мальчик 2022 года рождения с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинен­ие тяжкого вреда здо­ровью"."В отношении 21-летней жительницы поселка Куйбышевский Затон возбуждено уголовное дело по статьям… "истязание малолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в августе шестимесячный сын подозреваемой получил перелом основания черепа и вместе с матерью, объяснившей травму падением с кровати, был госпитализирован. Спустя несколько дней после проведенной операции медики выявили у ребенка переломы ноги и рук, которые, со слов подозреваемой, он получил случайно, когда она ухаживала за ним в больнице. В дальнейшем женщина покинула медицинское учреждение.В настоящее время состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.Женщина задержана. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование обстоятельств случившегося находится на контроле в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20221213/istyazanie-1838360637.html

https://ria.ru/20221127/delo-1834600144.html

россия

казань

камско-устьинский район

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, казань, камско-устьинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)