https://ria.ru/20221215/istyazanie-1838973978.html
Жительницу Татарстана заподозрили в истязании шестимесячного сына
Жительницу Татарстана заподозрили в истязании шестимесячного сына - РИА Новости, 15.12.2022
Жительницу Татарстана заподозрили в истязании шестимесячного сына
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Камско-Устьинского района Татарстана, подозреваемой в истязании шестимесячного сына, который попал в РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:58
2022-12-15T17:58
2022-12-15T17:58
происшествия
россия
казань
камско-устьинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Камско-Устьинского района Татарстана, подозреваемой в истязании шестимесячного сына, который попал в больницу с тяжелыми травмами, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее следственное управление сообщило, что в больницу Казани из Камско-Устьинского района республики был доставлен мальчик 2022 года рождения с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью"."В отношении 21-летней жительницы поселка Куйбышевский Затон возбуждено уголовное дело по статьям… "истязание малолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в августе шестимесячный сын подозреваемой получил перелом основания черепа и вместе с матерью, объяснившей травму падением с кровати, был госпитализирован. Спустя несколько дней после проведенной операции медики выявили у ребенка переломы ноги и рук, которые, со слов подозреваемой, он получил случайно, когда она ухаживала за ним в больнице. В дальнейшем женщина покинула медицинское учреждение.В настоящее время состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.Женщина задержана. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование обстоятельств случившегося находится на контроле в центральном аппарате СК России.
https://ria.ru/20221213/istyazanie-1838360637.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, казань, камско-устьинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Казань, Камско-Устьинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
Жительницу Татарстана заподозрили в истязании шестимесячного сына
СК завел дело против жительницы Татарстана, подозреваемой в истязании шестимесячного сына
КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Камско-Устьинского района Татарстана, подозреваемой в истязании шестимесячного сына, который попал в больницу с тяжелыми травмами, сообщает
региональное следственное управление СК РФ.
Ранее следственное управление сообщило, что в больницу Казани
из Камско-Устьинского района республики был доставлен мальчик 2022 года рождения с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью".
"В отношении 21-летней жительницы поселка Куйбышевский Затон возбуждено уголовное дело по статьям… "истязание малолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в августе шестимесячный сын подозреваемой получил перелом основания черепа и вместе с матерью, объяснившей травму падением с кровати, был госпитализирован. Спустя несколько дней после проведенной операции медики выявили у ребенка переломы ноги и рук, которые, со слов подозреваемой, он получил случайно, когда она ухаживала за ним в больнице. В дальнейшем женщина покинула медицинское учреждение.
В настоящее время состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.
Женщина задержана. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование обстоятельств случившегося находится на контроле в центральном аппарате СК России.