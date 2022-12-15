https://ria.ru/20221215/investitsii-1838968773.html

В России появилась кластерная инвестиционная платформа

В России появилась кластерная инвестиционная платформа - РИА Новости, 15.12.2022

В России появилась кластерная инвестиционная платформа

Новая мера господдержки промышленности - кластерная инвестиционная платформа - запущена в РФ, в её основе длинные и дешевые кредиты на проекты стоимостью до 100 РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:36

2022-12-15T17:36

2022-12-15T18:09

инвестиции

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новая мера господдержки промышленности - кластерная инвестиционная платформа - запущена в РФ, в её основе длинные и дешевые кредиты на проекты стоимостью до 100 миллиардов рублей, обнуление налога на прибыль для заключивших СПИК компаний и гарантированная поддержка спроса выпускаемой продукции, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Основной механизм достижения технологического суверенитета – это запуск кластерной инвестиционной платформы… Платформа будет реализовываться как по рентабельным, так и по низкомаржинальным проектам создания приоритетной продукции высоких переделов. Это те промышленные инициативы, которые послужат решению важнейших социально-экономических задач. А именно, обеспечению продовольственной, энергетической и биобезопасности, а также опережающему развитию системы здравоохранения, транспортного сектора нашей страны", - сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ."Кластерная инвестиционная платформа обеспечит индустриальный бизнес длинными и дешёвыми кредитными ресурсами на проекты стоимостью до ста миллиардов рублей", - подчеркнул Мантуров. Он пояснил, что на этапе капитальных вложений и ещё два года после выхода на серийное производство будет действовать льготная ставка из расчёта 30% ключевой плюс 3% (сейчас это 5,2%).При этом по особенно сложным проектам, где экономика не складывается на общих основаниях, будет возможность отдельными решениями правительства ещё снижать ставку займа.Кроме того, по словам Мантурова, по низко-маржинальным и стратегическим проектам в рамках кластерной инвестиционной платформы предлагается особая мера: возврат 25% инвестиционной составляющей кредита в течение трёх лет после выхода на серийное производство . "Но с потолком не более 50% от выручки. Эта субсидия должна быть избирательной, и предоставляться на конкурсной основе", - уточнил он.Также всем участникам инвестплатформы будет обеспечен гарантированный спрос: и по госзакупкам, и в рамках 223 федерального закона. Им также сократят проверки и применение процедур налогового и таможенного мониторинга.По словам вице-премьера - главы Минпромторга, приоритетные отрасли кластерной инвестиционной платформы - химпром, леспром, автопром, металлургия, железнодорожное машиностроение и судостроение. В качестве предварительного участия отобрано 164 проекта на 5,2 триллиона рублей."Рассчитываем, что сейчас, когда базовые параметры платформы определены, к формированию пула проектов подключатся наши главы субъектов. Сложив усилия всех заинтересованных ведомств, регионов, финансовых организаций и бизнеса, мы сможем нарастить кредитный портфель до обозначенных Вами 10 триллионов рублей. Это амбициозная, но абсолютно реализуемая задача", - отметил Мантуров, выступая с докладом президенту.

https://realty.ria.ru/20221215/ipoteka-1838925046.html

https://ria.ru/20221215/council-1838930361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инвестиции, экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)