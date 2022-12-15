https://ria.ru/20221215/investitsii-1838968773.html
В России появилась кластерная инвестиционная платформа
В России появилась кластерная инвестиционная платформа - РИА Новости, 15.12.2022
В России появилась кластерная инвестиционная платформа
Новая мера господдержки промышленности - кластерная инвестиционная платформа - запущена в РФ, в её основе длинные и дешевые кредиты на проекты стоимостью до 100 РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:36
2022-12-15T17:36
2022-12-15T18:09
инвестиции
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новая мера господдержки промышленности - кластерная инвестиционная платформа - запущена в РФ, в её основе длинные и дешевые кредиты на проекты стоимостью до 100 миллиардов рублей, обнуление налога на прибыль для заключивших СПИК компаний и гарантированная поддержка спроса выпускаемой продукции, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Основной механизм достижения технологического суверенитета – это запуск кластерной инвестиционной платформы… Платформа будет реализовываться как по рентабельным, так и по низкомаржинальным проектам создания приоритетной продукции высоких переделов. Это те промышленные инициативы, которые послужат решению важнейших социально-экономических задач. А именно, обеспечению продовольственной, энергетической и биобезопасности, а также опережающему развитию системы здравоохранения, транспортного сектора нашей страны", - сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ."Кластерная инвестиционная платформа обеспечит индустриальный бизнес длинными и дешёвыми кредитными ресурсами на проекты стоимостью до ста миллиардов рублей", - подчеркнул Мантуров. Он пояснил, что на этапе капитальных вложений и ещё два года после выхода на серийное производство будет действовать льготная ставка из расчёта 30% ключевой плюс 3% (сейчас это 5,2%).При этом по особенно сложным проектам, где экономика не складывается на общих основаниях, будет возможность отдельными решениями правительства ещё снижать ставку займа.Кроме того, по словам Мантурова, по низко-маржинальным и стратегическим проектам в рамках кластерной инвестиционной платформы предлагается особая мера: возврат 25% инвестиционной составляющей кредита в течение трёх лет после выхода на серийное производство . "Но с потолком не более 50% от выручки. Эта субсидия должна быть избирательной, и предоставляться на конкурсной основе", - уточнил он.Также всем участникам инвестплатформы будет обеспечен гарантированный спрос: и по госзакупкам, и в рамках 223 федерального закона. Им также сократят проверки и применение процедур налогового и таможенного мониторинга.По словам вице-премьера - главы Минпромторга, приоритетные отрасли кластерной инвестиционной платформы - химпром, леспром, автопром, металлургия, железнодорожное машиностроение и судостроение. В качестве предварительного участия отобрано 164 проекта на 5,2 триллиона рублей."Рассчитываем, что сейчас, когда базовые параметры платформы определены, к формированию пула проектов подключатся наши главы субъектов. Сложив усилия всех заинтересованных ведомств, регионов, финансовых организаций и бизнеса, мы сможем нарастить кредитный портфель до обозначенных Вами 10 триллионов рублей. Это амбициозная, но абсолютно реализуемая задача", - отметил Мантуров, выступая с докладом президенту.
https://realty.ria.ru/20221215/ipoteka-1838925046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инвестиции, экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Инвестиции, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
17:36 15.12.2022 (обновлено: 18:09 15.12.2022)
В России появилась кластерная инвестиционная платформа
Глава Минпромторга Мантуров заявил о запуске кластерной инвестиционной платформы в России
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новая мера господдержки промышленности - кластерная инвестиционная платформа - запущена в РФ, в её основе длинные и дешевые кредиты на проекты стоимостью до 100 миллиардов рублей, обнуление налога на прибыль для заключивших СПИК компаний и гарантированная поддержка спроса выпускаемой продукции, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Основной механизм достижения технологического суверенитета – это запуск кластерной инвестиционной платформы… Платформа будет реализовываться как по рентабельным, так и по низкомаржинальным проектам создания приоритетной продукции высоких переделов. Это те промышленные инициативы, которые послужат решению важнейших социально-экономических задач. А именно, обеспечению продовольственной, энергетической и биобезопасности, а также опережающему развитию системы здравоохранения, транспортного сектора нашей страны", - сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ.
"Кластерная инвестиционная платформа обеспечит индустриальный бизнес длинными и дешёвыми кредитными ресурсами на проекты стоимостью до ста миллиардов рублей", - подчеркнул Мантуров. Он пояснил, что на этапе капитальных вложений и ещё два года после выхода на серийное производство будет действовать льготная ставка из расчёта 30% ключевой плюс 3% (сейчас это 5,2%).
При этом по особенно сложным проектам, где экономика не складывается на общих основаниях, будет возможность отдельными решениями правительства ещё снижать ставку займа.
"Задействуем налоговые льготы для участников кластеров, реализующих СПИКи 1.0. Имея в виду обнуление налога на прибыль и снижение страховых взносов до 7,6%. Проект изменений в Налоговый кодекс в ближайшие дни будет внесён в Государственную думу", - рассказал вице-премьер - глава Минпромторга.
Кроме того, по словам Мантурова, по низко-маржинальным и стратегическим проектам в рамках кластерной инвестиционной платформы предлагается особая мера: возврат 25% инвестиционной составляющей кредита в течение трёх лет после выхода на серийное производство . "Но с потолком не более 50% от выручки. Эта субсидия должна быть избирательной, и предоставляться на конкурсной основе", - уточнил он.
Также всем участникам инвестплатформы будет обеспечен гарантированный спрос: и по госзакупкам, и в рамках 223 федерального закона. Им также сократят проверки и применение процедур налогового и таможенного мониторинга.
"На начальный этап кластерной инвестиционной платформы в 2023 году в бюджете предусмотрены 5 миллиардов рублей", - добавил Мантуров.
По словам вице-премьера - главы Минпромторга, приоритетные отрасли кластерной инвестиционной платформы - химпром, леспром, автопром, металлургия, железнодорожное машиностроение и судостроение. В качестве предварительного участия отобрано 164 проекта на 5,2 триллиона рублей.
"Рассчитываем, что сейчас, когда базовые параметры платформы определены, к формированию пула проектов подключатся наши главы субъектов. Сложив усилия всех заинтересованных ведомств, регионов, финансовых организаций и бизнеса, мы сможем нарастить кредитный портфель до обозначенных Вами 10 триллионов рублей. Это амбициозная, но абсолютно реализуемая задача", - отметил Мантуров, выступая с докладом президенту.