https://ria.ru/20221215/investitsii-1838925144.html

Тульская область вошла в число регионов с высокой инвестпривлекательностью

Тульская область вошла в число регионов с высокой инвестпривлекательностью - РИА Новости, 15.12.2022

Тульская область вошла в число регионов с высокой инвестпривлекательностью

Тульская область вошла в число регионов России с высокой инвестиционной привлекательностью (группа IC3), подтвердив улучшение институциональной среды и развитие РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:53

2022-12-15T15:53

2022-12-15T15:53

тульская область

алексей дюмин

экономика

инвестиции

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ТУЛА, 15 дек - РИА Новости. Тульская область вошла в число регионов России с высокой инвестиционной привлекательностью (группа IC3), подтвердив улучшение институциональной среды и развитие инфраструктур, сообщил РИА Новости представитель правительства региона со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства. По словам собеседника агентства, на долю 27 российских регионов с высокой инвестиционной привлекательностью приходится более 66,5 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал."По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области ведется серьезная работа по улучшению инвестиционного потенциала. За 9 месяцев 2022 года объем инвестиций, привлеченных в экономику региона, составил 104,4 миллиарда рублей. Бизнес продолжает реализовывать инвестиционные проекты, а также занимает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний. В этом ему активно способствует правительство Тульской области. Нашим предпринимателям доступен широкий спектр мер государственной поддержки, направленных на их устойчивое развитие", - цитируют в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина.

https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821516266.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, экономика, инвестиции