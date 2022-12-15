https://ria.ru/20221215/investitsii-1838925144.html
Тульская область вошла в число регионов с высокой инвестпривлекательностью
Тульская область вошла в число регионов с высокой инвестпривлекательностью - РИА Новости, 15.12.2022
Тульская область вошла в число регионов с высокой инвестпривлекательностью
Тульская область вошла в число регионов России с высокой инвестиционной привлекательностью (группа IC3), подтвердив улучшение институциональной среды и развитие РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:53
2022-12-15T15:53
2022-12-15T15:53
тульская область
алексей дюмин
экономика
инвестиции
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ТУЛА, 15 дек - РИА Новости. Тульская область вошла в число регионов России с высокой инвестиционной привлекательностью (группа IC3), подтвердив улучшение институциональной среды и развитие инфраструктур, сообщил РИА Новости представитель правительства региона со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства. По словам собеседника агентства, на долю 27 российских регионов с высокой инвестиционной привлекательностью приходится более 66,5 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал."По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области ведется серьезная работа по улучшению инвестиционного потенциала. За 9 месяцев 2022 года объем инвестиций, привлеченных в экономику региона, составил 104,4 миллиарда рублей. Бизнес продолжает реализовывать инвестиционные проекты, а также занимает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний. В этом ему активно способствует правительство Тульской области. Нашим предпринимателям доступен широкий спектр мер государственной поддержки, направленных на их устойчивое развитие", - цитируют в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина.
https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821516266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, экономика, инвестиции
Тульская область, Алексей Дюмин, Экономика, инвестиции