https://ria.ru/20221215/inoagenty-1838789026.html

Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов

Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов - РИА Новости, 15.12.2022

Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов

РКН составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов из-за несоблюдения маркировки за 11 месяцев, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:14

2022-12-15T10:14

2022-12-15T10:14

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РКН составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов из-за несоблюдения маркировки за 11 месяцев, сообщили РИА Новости в ведомстве."За 11 месяцев Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов по ч. 1-3 ст. 19.34.1 КоАП РФ за несоблюдение требований о маркировке материалов и сообщений", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что данная норма закона призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.

https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html

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2022

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)