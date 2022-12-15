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Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов - РИА Новости, 15.12.2022
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Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов
Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов - РИА Новости, 15.12.2022
Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов
РКН составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов из-за несоблюдения маркировки за 11 месяцев, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:14
2022-12-15T10:14
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РКН составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов из-за несоблюдения маркировки за 11 месяцев, сообщили РИА Новости в ведомстве."За 11 месяцев Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов по ч. 1-3 ст. 19.34.1 КоАП РФ за несоблюдение требований о маркировке материалов и сообщений", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что данная норма закона призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
10:14 15.12.2022
 
Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов

РКН составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов из-за несоблюдения маркировки

© Depositphotos.com / mustang.marshal@gmail.comМужчина пишет
Мужчина пишет - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Depositphotos.com / mustang.marshal@gmail.com
Мужчина пишет. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РКН составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов из-за несоблюдения маркировки за 11 месяцев, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"За 11 месяцев Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов по ч. 1-3 ст. 19.34.1 КоАП РФ за несоблюдение требований о маркировке материалов и сообщений", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что данная норма закона призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 17:27
Минюст опубликовал единый реестр иноагентов
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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