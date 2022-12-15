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В Германии депутаты поддержали потолок цен на газ внутри страны - РИА Новости, 15.12.2022
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В Германии депутаты поддержали потолок цен на газ внутри страны
В Германии депутаты поддержали потолок цен на газ внутри страны - РИА Новости, 15.12.2022
В Германии депутаты поддержали потолок цен на газ внутри страны
Депутаты бундестага в четверг большинством голосов приняли во втором и третьем чтении законопроекты о пакете мер, которым будет установлен потолок цен на газ,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:19
2022-12-15T18:19
германия
в мире
экономика
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Депутаты бундестага в четверг большинством голосов приняли во втором и третьем чтении законопроекты о пакете мер, которым будет установлен потолок цен на газ, тепло и электроэнергию для компаний и домохозяйств, сообщило Минэкономики ФРГ."Сегодня немецкий бундестаг принял во втором и третьем чтении законопроекты о торможении цен на электроэнергию, газ и отопление", - говорится в сообщении. Сдерживание цен будет действовать в течение всего 2023 года. Ведомство сообщило также о планах по продлению меры до апреля 2024 года, но в этом случае должно будет принято отдельное решение.В рамках нового пакета для частных домохозяйств, малых и средних предприятий, а также для соцучреждений цена на газ будет ограничена 12 центами за киловатт-час брутто (то есть включая все налоги, сборы и надбавки), на тепло - 9,5 центами за киловатт-час брутто. По данным властей ФРГ, в настоящий момент цены в рамках новых контрактов на поставку газа для потребителей составляют в среднем около 21 цента за киловатт-час.Согласно новому пакету мер, цена на электроэнергию для частных потребителей, а также малых предприятий будет ограничена 40 центами за киловатт-час брутто. Как ранее сообщал журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, до начала российской спецоперации на Украине цены на электроэнергию в стране в среднем были на уровне около 30 центов за киловатт-час для потребителей - "иногда чуть выше, иногда чуть ниже".Уточняется, что потолок цены будет применяться к 80% годового потребления, прогнозируемого в сентябре 2022 года. За потребление, превышающее эту квоту, необходимо будет продолжать платить оговоренную в контракте цену. По данным Минэкономики, это создает стимул для экономии. Льгота будет применяться задним числом с марта 2023 года за месяцы январь и февраль 2023 года, пояснило ведомство.Для того, чтобы воспользоваться пакетом помощи, потребителям не нужно будет подавать заявление на возврат денег - льгота будет автоматически предоставляться поставщиками в виде более низких взносов или более низких окончательных счетов на основании существующего контракта.Как поясняет министерство, торможение цен на энергоносители стало необходимым, потому что европейские оптовые цены на природный газ выросли в несколько раз за год. По мнению властей ФРГ, это произошло в результате конфликта на Украине, что также привело к росту цен на электроэнергию и централизованное теплоснабжение.Голосование по пакету мер, устанавливающих потолок цен на газ, тепло и электроэнергию для компаний и домохозяйств, в бундесрате пройдет в ближайшую пятницу, 16 декабря.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838939415.html
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германия, в мире, экономика
Германия, В мире, Экономика
18:19 15.12.2022
 
В Германии депутаты поддержали потолок цен на газ внутри страны

Депутаты бундестага проголосовали за пакет мер, устанавливающий потолок цен на газ в ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Депутаты бундестага в четверг большинством голосов приняли во втором и третьем чтении законопроекты о пакете мер, которым будет установлен потолок цен на газ, тепло и электроэнергию для компаний и домохозяйств, сообщило Минэкономики ФРГ.
"Сегодня немецкий бундестаг принял во втором и третьем чтении законопроекты о торможении цен на электроэнергию, газ и отопление", - говорится в сообщении. Сдерживание цен будет действовать в течение всего 2023 года. Ведомство сообщило также о планах по продлению меры до апреля 2024 года, но в этом случае должно будет принято отдельное решение.
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В рамках нового пакета для частных домохозяйств, малых и средних предприятий, а также для соцучреждений цена на газ будет ограничена 12 центами за киловатт-час брутто (то есть включая все налоги, сборы и надбавки), на тепло - 9,5 центами за киловатт-час брутто. По данным властей ФРГ, в настоящий момент цены в рамках новых контрактов на поставку газа для потребителей составляют в среднем около 21 цента за киловатт-час.
Согласно новому пакету мер, цена на электроэнергию для частных потребителей, а также малых предприятий будет ограничена 40 центами за киловатт-час брутто. Как ранее сообщал журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, до начала российской спецоперации на Украине цены на электроэнергию в стране в среднем были на уровне около 30 центов за киловатт-час для потребителей - "иногда чуть выше, иногда чуть ниже".
Уточняется, что потолок цены будет применяться к 80% годового потребления, прогнозируемого в сентябре 2022 года. За потребление, превышающее эту квоту, необходимо будет продолжать платить оговоренную в контракте цену. По данным Минэкономики, это создает стимул для экономии. Льгота будет применяться задним числом с марта 2023 года за месяцы январь и февраль 2023 года, пояснило ведомство.
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Как поясняет министерство, торможение цен на энергоносители стало необходимым, потому что европейские оптовые цены на природный газ выросли в несколько раз за год. По мнению властей ФРГ, это произошло в результате конфликта на Украине, что также привело к росту цен на электроэнергию и централизованное теплоснабжение.
Голосование по пакету мер, устанавливающих потолок цен на газ, тепло и электроэнергию для компаний и домохозяйств, в бундесрате пройдет в ближайшую пятницу, 16 декабря.
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