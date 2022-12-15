https://ria.ru/20221215/germaniya-1838978963.html
В Германии депутаты поддержали потолок цен на газ внутри страны
В Германии депутаты поддержали потолок цен на газ внутри страны - РИА Новости, 15.12.2022
В Германии депутаты поддержали потолок цен на газ внутри страны
Депутаты бундестага в четверг большинством голосов приняли во втором и третьем чтении законопроекты о пакете мер, которым будет установлен потолок цен на газ,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:19
2022-12-15T18:19
2022-12-15T18:19
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экономика
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Депутаты бундестага в четверг большинством голосов приняли во втором и третьем чтении законопроекты о пакете мер, которым будет установлен потолок цен на газ, тепло и электроэнергию для компаний и домохозяйств, сообщило Минэкономики ФРГ."Сегодня немецкий бундестаг принял во втором и третьем чтении законопроекты о торможении цен на электроэнергию, газ и отопление", - говорится в сообщении. Сдерживание цен будет действовать в течение всего 2023 года. Ведомство сообщило также о планах по продлению меры до апреля 2024 года, но в этом случае должно будет принято отдельное решение.В рамках нового пакета для частных домохозяйств, малых и средних предприятий, а также для соцучреждений цена на газ будет ограничена 12 центами за киловатт-час брутто (то есть включая все налоги, сборы и надбавки), на тепло - 9,5 центами за киловатт-час брутто. По данным властей ФРГ, в настоящий момент цены в рамках новых контрактов на поставку газа для потребителей составляют в среднем около 21 цента за киловатт-час.Согласно новому пакету мер, цена на электроэнергию для частных потребителей, а также малых предприятий будет ограничена 40 центами за киловатт-час брутто. Как ранее сообщал журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, до начала российской спецоперации на Украине цены на электроэнергию в стране в среднем были на уровне около 30 центов за киловатт-час для потребителей - "иногда чуть выше, иногда чуть ниже".Уточняется, что потолок цены будет применяться к 80% годового потребления, прогнозируемого в сентябре 2022 года. За потребление, превышающее эту квоту, необходимо будет продолжать платить оговоренную в контракте цену. По данным Минэкономики, это создает стимул для экономии. Льгота будет применяться задним числом с марта 2023 года за месяцы январь и февраль 2023 года, пояснило ведомство.Для того, чтобы воспользоваться пакетом помощи, потребителям не нужно будет подавать заявление на возврат денег - льгота будет автоматически предоставляться поставщиками в виде более низких взносов или более низких окончательных счетов на основании существующего контракта.Как поясняет министерство, торможение цен на энергоносители стало необходимым, потому что европейские оптовые цены на природный газ выросли в несколько раз за год. По мнению властей ФРГ, это произошло в результате конфликта на Украине, что также привело к росту цен на электроэнергию и централизованное теплоснабжение.Голосование по пакету мер, устанавливающих потолок цен на газ, тепло и электроэнергию для компаний и домохозяйств, в бундесрате пройдет в ближайшую пятницу, 16 декабря.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838939415.html
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германия, в мире, экономика
Германия, В мире, Экономика
В Германии депутаты поддержали потолок цен на газ внутри страны
Депутаты бундестага проголосовали за пакет мер, устанавливающий потолок цен на газ в ФРГ
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости.
Депутаты бундестага в четверг большинством голосов приняли во втором и третьем чтении законопроекты о пакете мер, которым будет установлен потолок цен на газ, тепло и электроэнергию для компаний и домохозяйств, сообщило
Минэкономики ФРГ.
"Сегодня немецкий бундестаг принял во втором и третьем чтении законопроекты о торможении цен на электроэнергию, газ и отопление", - говорится в сообщении. Сдерживание цен будет действовать в течение всего 2023 года. Ведомство сообщило также о планах по продлению меры до апреля 2024 года, но в этом случае должно будет принято отдельное решение.
В рамках нового пакета для частных домохозяйств, малых и средних предприятий, а также для соцучреждений цена на газ будет ограничена 12 центами за киловатт-час брутто (то есть включая все налоги, сборы и надбавки), на тепло - 9,5 центами за киловатт-час брутто. По данным властей ФРГ, в настоящий момент цены в рамках новых контрактов на поставку газа для потребителей составляют в среднем около 21 цента за киловатт-час.
Согласно новому пакету мер, цена на электроэнергию для частных потребителей, а также малых предприятий будет ограничена 40 центами за киловатт-час брутто. Как ранее сообщал журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц
, до начала российской спецоперации на Украине
цены на электроэнергию в стране в среднем были на уровне около 30 центов за киловатт-час для потребителей - "иногда чуть выше, иногда чуть ниже".
Уточняется, что потолок цены будет применяться к 80% годового потребления, прогнозируемого в сентябре 2022 года. За потребление, превышающее эту квоту, необходимо будет продолжать платить оговоренную в контракте цену. По данным Минэкономики, это создает стимул для экономии. Льгота будет применяться задним числом с марта 2023 года за месяцы январь и февраль 2023 года, пояснило ведомство.
Для того, чтобы воспользоваться пакетом помощи, потребителям не нужно будет подавать заявление на возврат денег - льгота будет автоматически предоставляться поставщиками в виде более низких взносов или более низких окончательных счетов на основании существующего контракта.
Как поясняет министерство, торможение цен на энергоносители стало необходимым, потому что европейские оптовые цены на природный газ выросли в несколько раз за год. По мнению властей ФРГ, это произошло в результате конфликта на Украине, что также привело к росту цен на электроэнергию и централизованное теплоснабжение.
Голосование по пакету мер, устанавливающих потолок цен на газ, тепло и электроэнергию для компаний и домохозяйств, в бундесрате пройдет в ближайшую пятницу, 16 декабря.