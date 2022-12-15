https://ria.ru/20221215/gazprom-1838954324.html

"Газпром" оценил перспективу роста спроса на газ в Индии и Пакистане

"Газпром" оценил перспективу роста спроса на газ в Индии и Пакистане - РИА Новости, 15.12.2022

"Газпром" оценил перспективу роста спроса на газ в Индии и Пакистане

Индия и Пакистан - два недооцененных рынка сейчас, они имеют огромные перспективы потребления газа, но стоит вопрос логистики, так как эти страны находятся... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:01

2022-12-15T17:01

2022-12-15T17:01

экономика

цены на нефть

индия

пакистан

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газпром

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Индия и Пакистан - два недооцененных рынка сейчас, они имеют огромные перспективы потребления газа, но стоит вопрос логистики, так как эти страны находятся очень далеко от России, заявил начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.Представитель российской компании отметил, что интерес к увеличению поставок российского газа проявляют многие зарубежные компании. В частности, на межправительственном уровне идет диалог России с индийскими и пакистанскими партнерами."Это действительно два недооцененных сейчас рынка. И у Индии, и у Пакистана огромные перспективы потребления газа, но они находятся очень далеко. Здесь основной вопрос логистики, как доставить туда газ. Поэтому это могут быть как трубопроводные поставки, так и поставки СПГ", - сказал Хандога, выступая на XX Юбилейном Международном форуме "Газ России 2022: поворот на Восток".

https://ria.ru/20221215/gazprom-1838903089.html

индия

пакистан

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, индия, пакистан, россия, газпром