https://ria.ru/20221215/gazprom-1838890779.html

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с начала года упал на 45,1 процента

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с начала года упал на 45,1 процента - РИА Новости, 15.12.2022

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с начала года упал на 45,1 процента

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 11,5 месяца текущего года сократился на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 97,8... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:19

2022-12-15T14:19

2022-12-15T14:19

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 11,5 месяца текущего года сократился на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 97,8 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 97,8 миллиарда кубометров - на 45,1% (на 80,2 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании о результатах работы с начала года, размещенном в мессенджере Telegram.Кроме того, спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2%, или на 12,5 миллиарда кубометров.Вместе с тем, отметил "Газпром", с 1 по 9 декабря на фоне холодных температур компания ежедневно поставляла по газотранспортной системе российским потребителям рекордный для аналогичного периода прошлых лет объем природного газа. Максимальный суточный объем - 1,61 миллиарда кубометров - был поставлен 7 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221215/gazprom-1838890346.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, россия