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"Газпром" намерен увеличивать свою долю в импорте газа Китаем - РИА Новости, 15.12.2022
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"Газпром" намерен увеличивать свою долю в импорте газа Китаем
"Газпром" намерен увеличивать свою долю в импорте газа Китаем - РИА Новости, 15.12.2022
"Газпром" намерен увеличивать свою долю в импорте газа Китаем
"Газпром" планирует в долгосрочной перспективе увеличивать свое экспортное присутствие в области поставок газа в Китай, сообщил замглавы департамента -... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:38
2022-12-15T13:48
экономика
китай
россия
газпром
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Газпром" планирует в долгосрочной перспективе увеличивать свое экспортное присутствие в области поставок газа в Китай, сообщил замглавы департамента - начальник управления "Газпрома" Кирилл Полоус.По его словам, потребление газа в КНР по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 375 миллиардов кубометров при собственной добыче 220 миллиардов. К 2040 году ожидается рост обоих показателей: потребления - до уровня 700 миллиардов кубометров, а производства - до 370 миллиардов. "Если спрос на газ в Европе продолжит падение, то в ближайшее время годовое потребление газа в Китае окажется больше, чем в ЕС", - отметил представитель "Газпрома"."В долгосрочной перспективе мы ожидаем увеличения экспортной ниши для поставок газа в КНР и планируем продолжить работу по ее заполнению", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX Юбилейного международного форума "Газ России 2022: Поворот на Восток"."В ближайшие два десятилетия импортный потенциал КНР увеличится более чем в 2 раза, до 330 миллиардов кубометров", - привел оценку Полоус. Он заметил, что снижению импортозависимости Китая могла бы способствовать разработка в стране сланцевых месторождений, но в последние годы в этом секторе наблюдается замедление темпов роста производства.
https://radiosputnik.ria.ru/20221208/gazprom-1837228596.html
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экономика, китай, россия, газпром
Экономика, Китай, Россия, Газпром
13:38 15.12.2022 (обновлено: 13:48 15.12.2022)
 
"Газпром" намерен увеличивать свою долю в импорте газа Китаем

Начальник управления "Газпрома" Полоус: компания увеличит долю в импорте газа Китаем

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Логотип Газпрома на здании компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Газпром" планирует в долгосрочной перспективе увеличивать свое экспортное присутствие в области поставок газа в Китай, сообщил замглавы департамента - начальник управления "Газпрома" Кирилл Полоус.
По его словам, потребление газа в КНР по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 375 миллиардов кубометров при собственной добыче 220 миллиардов. К 2040 году ожидается рост обоих показателей: потребления - до уровня 700 миллиардов кубометров, а производства - до 370 миллиардов. "Если спрос на газ в Европе продолжит падение, то в ближайшее время годовое потребление газа в Китае окажется больше, чем в ЕС", - отметил представитель "Газпрома".
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"В долгосрочной перспективе мы ожидаем увеличения экспортной ниши для поставок газа в КНР и планируем продолжить работу по ее заполнению", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX Юбилейного международного форума "Газ России 2022: Поворот на Восток".
"В ближайшие два десятилетия импортный потенциал КНР увеличится более чем в 2 раза, до 330 миллиардов кубометров", - привел оценку Полоус. Он заметил, что снижению импортозависимости Китая могла бы способствовать разработка в стране сланцевых месторождений, но в последние годы в этом секторе наблюдается замедление темпов роста производства.
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