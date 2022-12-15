https://ria.ru/20221215/gazprom-1838877191.html

"Газпром" намерен увеличивать свою долю в импорте газа Китаем

"Газпром" намерен увеличивать свою долю в импорте газа Китаем - РИА Новости, 15.12.2022

"Газпром" намерен увеличивать свою долю в импорте газа Китаем

"Газпром" планирует в долгосрочной перспективе увеличивать свое экспортное присутствие в области поставок газа в Китай, сообщил замглавы департамента -... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:38

2022-12-15T13:38

2022-12-15T13:48

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газпром

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Газпром" планирует в долгосрочной перспективе увеличивать свое экспортное присутствие в области поставок газа в Китай, сообщил замглавы департамента - начальник управления "Газпрома" Кирилл Полоус.По его словам, потребление газа в КНР по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 375 миллиардов кубометров при собственной добыче 220 миллиардов. К 2040 году ожидается рост обоих показателей: потребления - до уровня 700 миллиардов кубометров, а производства - до 370 миллиардов. "Если спрос на газ в Европе продолжит падение, то в ближайшее время годовое потребление газа в Китае окажется больше, чем в ЕС", - отметил представитель "Газпрома"."В долгосрочной перспективе мы ожидаем увеличения экспортной ниши для поставок газа в КНР и планируем продолжить работу по ее заполнению", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX Юбилейного международного форума "Газ России 2022: Поворот на Восток"."В ближайшие два десятилетия импортный потенциал КНР увеличится более чем в 2 раза, до 330 миллиардов кубометров", - привел оценку Полоус. Он заметил, что снижению импортозависимости Китая могла бы способствовать разработка в стране сланцевых месторождений, но в последние годы в этом секторе наблюдается замедление темпов роста производства.

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/gazprom-1837228596.html

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экономика, китай, россия, газпром