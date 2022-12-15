https://ria.ru/20221215/gaz-1838965715.html
Глава регулятора ФРГ заявил, что немецкие потребители экономят мало газа
Глава регулятора ФРГ заявил, что немецкие потребители экономят мало газа - РИА Новости, 15.12.2022
Глава регулятора ФРГ заявил, что немецкие потребители экономят мало газа
Немецкие потребители на прошедшей неделе сэкономили слишком мало газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:29
2022-12-15T17:29
2022-12-15T17:29
германия
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Немецкие потребители на прошедшей неделе сэкономили слишком мало газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер."На 49-й неделе (с 5 по 11 декабря - ред.) снова было сэкономлено слишком мало газа", - написал Мюллер в своем Twitter.Он уточнил, что отрасль промышленности в ФРГ потребила всего на 7% меньше газа в сравнении с обычным показателем расхода (на предыдущей неделе экономия составила 12%), домашние хозяйства и коммерция сэкономили лишь 3% энергоносителя (на предыдущей неделе экономия составила 13%).В общей сложности экономия на минувшей неделе составила лишь 5%, тогда как на предыдущей неделе этот показатель был на уровне 13%, добавил Мюллер."Это связано с холодными температурами и выработкой электроэнергии на газе, но создает нагрузку на газохранилища и не может так продолжаться всю зиму", - пояснил глава ведомства.Ранее регулятор сообщал, что потребители в стране должны снизить потребление газа на 20% или более в сравнении с обычными показателем расхода, чтобы избежать дефицита энергоносителя в стране зимой.Новая неделя в Германии началась с похолодания. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), полярный холодный воздух, пришедший в Германию, стал причиной холодной погоды, которая сохранится до конца текущей недели.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838939415.html
https://ria.ru/20221215/gaz-1838902958.html
https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_2df68a71376cbe611d8add6f76372032.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, природный газ
Германия, В мире, Природный газ
Глава регулятора ФРГ заявил, что немецкие потребители экономят мало газа
Глава регулятора ФРГ Мюллер заявил, что немецкие потребители экономят слишком мало газа
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости.
Немецкие потребители на прошедшей неделе сэкономили слишком мало газа, заявил
глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.
"На 49-й неделе (с 5 по 11 декабря - ред.) снова было сэкономлено слишком мало газа", - написал Мюллер в своем Twitter.
Он уточнил, что отрасль промышленности в ФРГ потребила всего на 7% меньше газа в сравнении с обычным показателем расхода (на предыдущей неделе экономия составила 12%), домашние хозяйства и коммерция сэкономили лишь 3% энергоносителя (на предыдущей неделе экономия составила 13%).
В общей сложности экономия на минувшей неделе составила лишь 5%, тогда как на предыдущей неделе этот показатель был на уровне 13%, добавил Мюллер.
"Это связано с холодными температурами и выработкой электроэнергии на газе, но создает нагрузку на газохранилища и не может так продолжаться всю зиму", - пояснил глава ведомства.
Ранее регулятор сообщал, что потребители в стране должны снизить потребление газа на 20% или более в сравнении с обычными показателем расхода, чтобы избежать дефицита энергоносителя в стране зимой.
Новая неделя в Германии началась с похолодания. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), полярный холодный воздух, пришедший в Германию, стал причиной холодной погоды, которая сохранится до конца текущей недели.