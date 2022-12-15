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Глава регулятора ФРГ заявил, что немецкие потребители экономят мало газа - РИА Новости, 15.12.2022
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Глава регулятора ФРГ заявил, что немецкие потребители экономят мало газа
Глава регулятора ФРГ заявил, что немецкие потребители экономят мало газа - РИА Новости, 15.12.2022
Глава регулятора ФРГ заявил, что немецкие потребители экономят мало газа
Немецкие потребители на прошедшей неделе сэкономили слишком мало газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:29
2022-12-15T17:29
германия
в мире
природный газ
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Немецкие потребители на прошедшей неделе сэкономили слишком мало газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер."На 49-й неделе (с 5 по 11 декабря - ред.) снова было сэкономлено слишком мало газа", - написал Мюллер в своем Twitter.Он уточнил, что отрасль промышленности в ФРГ потребила всего на 7% меньше газа в сравнении с обычным показателем расхода (на предыдущей неделе экономия составила 12%), домашние хозяйства и коммерция сэкономили лишь 3% энергоносителя (на предыдущей неделе экономия составила 13%).В общей сложности экономия на минувшей неделе составила лишь 5%, тогда как на предыдущей неделе этот показатель был на уровне 13%, добавил Мюллер."Это связано с холодными температурами и выработкой электроэнергии на газе, но создает нагрузку на газохранилища и не может так продолжаться всю зиму", - пояснил глава ведомства.Ранее регулятор сообщал, что потребители в стране должны снизить потребление газа на 20% или более в сравнении с обычными показателем расхода, чтобы избежать дефицита энергоносителя в стране зимой.Новая неделя в Германии началась с похолодания. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), полярный холодный воздух, пришедший в Германию, стал причиной холодной погоды, которая сохранится до конца текущей недели.
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германия, в мире, природный газ
Германия, В мире, Природный газ
17:29 15.12.2022
 
Глава регулятора ФРГ заявил, что немецкие потребители экономят мало газа

Глава регулятора ФРГ Мюллер заявил, что немецкие потребители экономят слишком мало газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Немецкие потребители на прошедшей неделе сэкономили слишком мало газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.
"На 49-й неделе (с 5 по 11 декабря - ред.) снова было сэкономлено слишком мало газа", - написал Мюллер в своем Twitter.
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В общей сложности экономия на минувшей неделе составила лишь 5%, тогда как на предыдущей неделе этот показатель был на уровне 13%, добавил Мюллер.
"Это связано с холодными температурами и выработкой электроэнергии на газе, но создает нагрузку на газохранилища и не может так продолжаться всю зиму", - пояснил глава ведомства.
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Новая неделя в Германии началась с похолодания. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), полярный холодный воздух, пришедший в Германию, стал причиной холодной погоды, которая сохранится до конца текущей недели.
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