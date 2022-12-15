https://ria.ru/20221215/gaz-1838939415.html

Регулятор ФРГ назвал ситуацию с расходом газа в стране критической

Регулятор ФРГ назвал ситуацию с расходом газа в стране критической - РИА Новости, 15.12.2022

Регулятор ФРГ назвал ситуацию с расходом газа в стране критической

Показатель потребления газа в Германии с поправкой на температуру оценивается как критический, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:31

2022-12-15T16:31

2022-12-15T19:19

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германия

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БЕРЛИН, 15 дек — РИА Новости. Показатель потребления газа в Германии с поправкой на температуру оценивается как критический, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.Как уточнили в агентстве, такой статус вводится, если если экономия газа с поправкой на температуру составляет менее 15 процентов.На текущий момент уже два из пяти критериев общей оценки ситуации по газоснабжению в Германии характеризуются как "критические". В агентстве добавили, что температурный прогноз на текущую неделю находится в неблагоприятном диапазоне, а значит, вновь следует ожидать значительного увеличения потребления газа. Сетевое агентство подчеркнуло важность экономии энергии.При этом отмечается, что в сейчас газоснабжение в Германии остается стабильным и безопасность поставок энергоносителя гарантирована. Вместе с тем Федеральное сетевое агентство продолжает оценивать ситуацию как напряженную и не исключает дальнейшего ухудшения обстановки.Он добавил, что потребление газа на 49-й календарной неделе (с 5 по 11 декабря) было на 5,2 процента ниже среднего потребления за последние четыре года, при этом оно возросло на 11,8 процента по сравнению с предыдущей неделей. "Цель по экономии была явно не достигнута", — заключило агентство. Оно уточнило, что температура воздуха на упомянутой неделе в среднем была на 2,7 градуса ниже, чем в предыдущие годы в этот же период.Регулятор ФРГ в конце ноября представил пять показателей по газоснабжению в Германии (температура, расход газа, уровень газохранилищ, ситуация в соседних странах и закупка энергоносителя). Они используются агентством для оценки ситуации в газоснабжении страны в зимний период 2022-2023 годов. Каждый из критериев имеет три уровня: стабильный, напряженный и критический. Благодаря индикаторам регулятор может быстро оценить и спрогнозировать ситуацию, а постоянный мониторинг позволяет ему своевременно принимать меры.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221211/evrosoyuz-1837832716.html

https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825946792.html

https://ria.ru/20221215/kaliningrad-1838774985.html

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, германия