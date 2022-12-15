Сийярто допустил изменение контракта с "Газпромом" из-за лимита цен на газ
Глава МИД Венгрии допустил изменения в контракте с "Газпромом" из-за потолка цен на газ
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что, если будет принят потолок цен на газ, Будапешту, вероятно, потребуется внести изменения в долгосрочный контракт с "Газпромом" из-за изменения расчетов биржевой цены газа.
"Если в понедельник на совете министров энергетики ЕС вынесут решение ввести потолок цен на газ, то, по всей вероятности, нам надо будет изменить наш долгосрочный договор о покупке газа", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в соцсетях.
Он объяснил, что такая необходимость будет связана с новым механизмом расчета биржевой цены на газ. "Если абсолютно в противоположность решению Совета ЕС в расчет цены на Роттердамской бирже вмешивается потолок цен, то это касается и наших долгосрочных договоров. Несмотря на то, что Евросовет решил, что потолок цен на газ не может касаться долгосрочных договоров", - сказал Сийярто.
Он напомнил, что в понедельник созвонился с вице-премьером РФ Александром Новаком и тот допустил изменение при необходимости долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения потолка цен на газ.