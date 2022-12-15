https://ria.ru/20221215/gaz-1838890514.html

Сийярто допустил изменение контракта с "Газпромом" из-за лимита цен на газ

Сийярто допустил изменение контракта с "Газпромом" из-за лимита цен на газ - РИА Новости, 15.12.2022

Сийярто допустил изменение контракта с "Газпромом" из-за лимита цен на газ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что, если будет принят потолок цен на газ, Будапешту, вероятно, потребуется внести изменения в долгосрочный контракт с... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:17

2022-12-15T14:17

2022-12-15T14:17

экономика

петер сийярто

венгрия

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россия

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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что, если будет принят потолок цен на газ, Будапешту, вероятно, потребуется внести изменения в долгосрочный контракт с "Газпромом" из-за изменения расчетов биржевой цены газа.Он объяснил, что такая необходимость будет связана с новым механизмом расчета биржевой цены на газ. "Если абсолютно в противоположность решению Совета ЕС в расчет цены на Роттердамской бирже вмешивается потолок цен, то это касается и наших долгосрочных договоров. Несмотря на то, что Евросовет решил, что потолок цен на газ не может касаться долгосрочных договоров", - сказал Сийярто.Он напомнил, что в понедельник созвонился с вице-премьером РФ Александром Новаком и тот допустил изменение при необходимости долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения потолка цен на газ.

https://ria.ru/20221215/veto-1838882793.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, петер сийярто, венгрия, газпром, россия, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии, санкции, в мире, природный газ