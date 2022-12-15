https://ria.ru/20221215/gaz-1838864244.html

Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер

Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер - РИА Новости, 15.12.2022

Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер

Вена и Берлин выступают за проверку гарантий того, что после введения ценового лимита на газ объем его поставок на европейский рынок не сократится, заявил... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:05

2022-12-15T13:05

2022-12-15T13:05

экономика

цены на нефть

карл нехаммер

вена

берлин (город)

австрия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Вена и Берлин выступают за проверку гарантий того, что после введения ценового лимита на газ объем его поставок на европейский рынок не сократится, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Необходима проверка доступности (газа на рынке после введения лимита – ред.), это и позиция Германии. Чтобы слишком низкий лимит цен не привел к тому, что предложение газа (на рынке) сократилось, что приведет к сложностям для всего ЕС", - сказал Нехаммер журналистам в Брюсселе на полях Совета ЕС.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838807031.html

вена

берлин (город)

австрия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, карл нехаммер, вена, берлин (город), австрия, евросоюз, санкции в отношении россии