Рейтинг@Mail.ru
Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/gaz-1838864244.html
Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер
Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер - РИА Новости, 15.12.2022
Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер
Вена и Берлин выступают за проверку гарантий того, что после введения ценового лимита на газ объем его поставок на европейский рынок не сократится, заявил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:05
2022-12-15T13:05
экономика
цены на нефть
карл нехаммер
вена
берлин (город)
австрия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763616156_340:0:2861:1418_1920x0_80_0_0_fe3f270532981c47a01ca84985f9353c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Вена и Берлин выступают за проверку гарантий того, что после введения ценового лимита на газ объем его поставок на европейский рынок не сократится, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Необходима проверка доступности (газа на рынке после введения лимита – ред.), это и позиция Германии. Чтобы слишком низкий лимит цен не привел к тому, что предложение газа (на рынке) сократилось, что приведет к сложностям для всего ЕС", - сказал Нехаммер журналистам в Брюсселе на полях Совета ЕС.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838807031.html
вена
берлин (город)
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763616156_276:0:2642:1774_1920x0_80_0_0_891cae4946d4021ea8c874f005e0f0b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, карл нехаммер, вена, берлин (город), австрия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Карл Нехаммер, Вена, Берлин (город), Австрия, Евросоюз, Санкции в отношении России
13:05 15.12.2022
 
Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер

Нехаммер: Вена и Берлин хотят убедиться, что лимит цен на газ не уменьшит его предложение

© AP Photo / Lisa LeutnerКарл Нехаммер
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Lisa Leutner
Карл Нехаммер. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Вена и Берлин выступают за проверку гарантий того, что после введения ценового лимита на газ объем его поставок на европейский рынок не сократится, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Необходима проверка доступности (газа на рынке после введения лимита – ред.), это и позиция Германии. Чтобы слишком низкий лимит цен не привел к тому, что предложение газа (на рынке) сократилось, что приведет к сложностям для всего ЕС", - сказал Нехаммер журналистам в Брюсселе на полях Совета ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:07
В Евросоюзе пытаются согласовать потолок цены на природный газ
 
ЭкономикаЦены на нефтьКарл НехаммерВенаБерлин (город)АвстрияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала