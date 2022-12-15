https://ria.ru/20221215/gaz-1838864244.html
Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер
Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер - РИА Новости, 15.12.2022
Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер
Вена и Берлин выступают за проверку гарантий того, что после введения ценового лимита на газ объем его поставок на европейский рынок не сократится, заявил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:05
2022-12-15T13:05
2022-12-15T13:05
экономика
цены на нефть
карл нехаммер
вена
берлин (город)
австрия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Вена и Берлин выступают за проверку гарантий того, что после введения ценового лимита на газ объем его поставок на европейский рынок не сократится, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Необходима проверка доступности (газа на рынке после введения лимита – ред.), это и позиция Германии. Чтобы слишком низкий лимит цен не привел к тому, что предложение газа (на рынке) сократилось, что приведет к сложностям для всего ЕС", - сказал Нехаммер журналистам в Брюсселе на полях Совета ЕС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, карл нехаммер, вена, берлин (город), австрия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Карл Нехаммер, Вена, Берлин (город), Австрия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Лимит цен на газ не должен уменьшить его предложение, заявил Нехаммер
Нехаммер: Вена и Берлин хотят убедиться, что лимит цен на газ не уменьшит его предложение