https://ria.ru/20221215/festival-1838965356.html
Афанасьева: фестиваль СГ "Вместе мы сможем больше" должен стать ежегодным
Афанасьева: фестиваль СГ "Вместе мы сможем больше" должен стать ежегодным - РИА Новости, 15.12.2022
Афанасьева: фестиваль СГ "Вместе мы сможем больше" должен стать ежегодным
Фестиваль Союзного государства "Вместе мы сможем больше", который накануне открылся в Могилеве, должен стать ежегодным мероприятием и служить народной... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:56
2022-12-15T17:56
2022-12-15T17:56
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
елена афанасьева
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МОСКВА, 15 дек- РИА Новости. Фестиваль Союзного государства "Вместе мы сможем больше", который накануне открылся в Могилеве, должен стать ежегодным мероприятием и служить народной дипломатией во взаимовыгодных отношениях между Россией и Беларусью, сообщила РИА Новости председатель Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, сенатор Елена Афанасьева."Фестиваль творчества для инвалидов "Вместе мы сможем больше" проводится Союзным государством в девятый раз и является больше социальным проектом, чем культурным. Он позволяет устанавливать не просто хорошие отношения, но и служит народной дипломатией между двумя странами, а также широко раскрывает таланты и возможности людей", - сказала сенатор.Говоря о роли депутатов Парламентского Собрания СГ в проведении фестиваля, она рассказала, что "с момента первого фестиваля прошло более 15 лет и несколько лет, по разным причинам, его не проводили. По инициативе депутатов и настойчивому их обращению в министерства культуры России и Беларуси, в этом году было решено вернуться к его проведению".Сенатор подчеркнула, что депутаты нацелены отстаивать статус фестиваля как ежегодного мероприятия СГ."Побывав вчера на открытии фестиваля, я сделала вывод, что мы поступили правильно. Когда ты видишь людей с ограниченными возможностями, но вы не представляете, на сколько их возможности души безграничны. Они отдавали все свои силы для того, чтобы показать свои таланты, которыми они обладают", - сказала Афанасьева.Мероприятие проходит с 14-17 декабря на базе учреждения культуры "Могилёвский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы". Его участниками стали творческие делегации из областей Республики Беларусь и регионов России.Свои таланты представят коллективы художественного творчества, индивидуальные исполнители, участники по номинациям декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство из числа людей с ограниченными физическими возможностями в возрасте старше 18 лет.Сенатор отметила, что фестиваль получился разносторонним, участники демонстрировали таланты в различных областях – от пения и танца до сложных акробатических номеров. Все участники - победители национальных, республиканских, краевых и региональных фестивалей и конкурсов.Также в программе фестиваля было открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, на его площадке проходят мастер- классы, концерты, вечера отдыха, экскурсии, встречи за круглым столом, пресс-конференции и награждения победителей.Второй день фестиваля проходит под девизом День Союзного государства "Мы – вместе! Мы – едины!".Афанасьева подчеркнула, что подобных мероприятий должно быть как можно больше - это объединяет людей и дает им возможность почувствовать себя нужными, и прежде всего Союзному государству. "У Союзного государства широкие возможности, поэтому вместе мы сможем сделать много доброго и нужного для наших граждан", - отметила она.
https://ria.ru/20221215/belorussiya-1838765017.html
https://ria.ru/20221214/mid-1838660252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, елена афанасьева
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Елена Афанасьева
МОСКВА, 15 дек- РИА Новости. Фестиваль Союзного государства "Вместе мы сможем больше", который накануне открылся в Могилеве, должен стать ежегодным мероприятием и служить народной дипломатией во взаимовыгодных отношениях между Россией и Беларусью, сообщила РИА Новости председатель Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, сенатор Елена Афанасьева.
"Фестиваль творчества для инвалидов "Вместе мы сможем больше" проводится Союзным государством в девятый раз и является больше социальным проектом, чем культурным. Он позволяет устанавливать не просто хорошие отношения, но и служит народной дипломатией между двумя странами, а также широко раскрывает таланты и возможности людей", - сказала сенатор.
Говоря о роли депутатов Парламентского Собрания СГ в проведении фестиваля, она рассказала, что "с момента первого фестиваля прошло более 15 лет и несколько лет, по разным причинам, его не проводили. По инициативе депутатов и настойчивому их обращению в министерства культуры России и Беларуси, в этом году было решено вернуться к его проведению".
Сенатор подчеркнула, что депутаты нацелены отстаивать статус фестиваля как ежегодного мероприятия СГ.
"Побывав вчера на открытии фестиваля, я сделала вывод, что мы поступили правильно. Когда ты видишь людей с ограниченными возможностями, но вы не представляете, на сколько их возможности души безграничны. Они отдавали все свои силы для того, чтобы показать свои таланты, которыми они обладают", - сказала Афанасьева
.
Мероприятие проходит с 14-17 декабря на базе учреждения культуры "Могилёвский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы". Его участниками стали творческие делегации из областей Республики Беларусь и регионов России.
Свои таланты представят коллективы художественного творчества, индивидуальные исполнители, участники по номинациям декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство из числа людей с ограниченными физическими возможностями в возрасте старше 18 лет.
Сенатор отметила, что фестиваль получился разносторонним, участники демонстрировали таланты в различных областях – от пения и танца до сложных акробатических номеров. Все участники - победители национальных, республиканских, краевых и региональных фестивалей и конкурсов.
Также в программе фестиваля было открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, на его площадке проходят мастер- классы, концерты, вечера отдыха, экскурсии, встречи за круглым столом, пресс-конференции и награждения победителей.
Второй день фестиваля проходит под девизом День Союзного государства "Мы – вместе! Мы – едины!".
Афанасьева подчеркнула, что подобных мероприятий должно быть как можно больше - это объединяет людей и дает им возможность почувствовать себя нужными, и прежде всего Союзному государству. "У Союзного государства широкие возможности, поэтому вместе мы сможем сделать много доброго и нужного для наших граждан", - отметила она.