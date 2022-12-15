Рейтинг@Mail.ru
Афанасьева: фестиваль СГ "Вместе мы сможем больше" должен стать ежегодным - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20221215/festival-1838965356.html
Афанасьева: фестиваль СГ "Вместе мы сможем больше" должен стать ежегодным
Афанасьева: фестиваль СГ "Вместе мы сможем больше" должен стать ежегодным - РИА Новости, 15.12.2022
Афанасьева: фестиваль СГ "Вместе мы сможем больше" должен стать ежегодным
Фестиваль Союзного государства "Вместе мы сможем больше", который накануне открылся в Могилеве, должен стать ежегодным мероприятием и служить народной... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:56
2022-12-15T17:56
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
елена афанасьева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838970209_172:697:2440:1973_1920x0_80_0_0_4b8cc8fe062965d79eff1611d07eca5d.jpg
МОСКВА, 15 дек- РИА Новости. Фестиваль Союзного государства "Вместе мы сможем больше", который накануне открылся в Могилеве, должен стать ежегодным мероприятием и служить народной дипломатией во взаимовыгодных отношениях между Россией и Беларусью, сообщила РИА Новости председатель Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, сенатор Елена Афанасьева."Фестиваль творчества для инвалидов "Вместе мы сможем больше" проводится Союзным государством в девятый раз и является больше социальным проектом, чем культурным. Он позволяет устанавливать не просто хорошие отношения, но и служит народной дипломатией между двумя странами, а также широко раскрывает таланты и возможности людей", - сказала сенатор.Говоря о роли депутатов Парламентского Собрания СГ в проведении фестиваля, она рассказала, что "с момента первого фестиваля прошло более 15 лет и несколько лет, по разным причинам, его не проводили. По инициативе депутатов и настойчивому их обращению в министерства культуры России и Беларуси, в этом году было решено вернуться к его проведению".Сенатор подчеркнула, что депутаты нацелены отстаивать статус фестиваля как ежегодного мероприятия СГ."Побывав вчера на открытии фестиваля, я сделала вывод, что мы поступили правильно. Когда ты видишь людей с ограниченными возможностями, но вы не представляете, на сколько их возможности души безграничны. Они отдавали все свои силы для того, чтобы показать свои таланты, которыми они обладают", - сказала Афанасьева.Мероприятие проходит с 14-17 декабря на базе учреждения культуры "Могилёвский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы". Его участниками стали творческие делегации из областей Республики Беларусь и регионов России.Свои таланты представят коллективы художественного творчества, индивидуальные исполнители, участники по номинациям декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство из числа людей с ограниченными физическими возможностями в возрасте старше 18 лет.Сенатор отметила, что фестиваль получился разносторонним, участники демонстрировали таланты в различных областях – от пения и танца до сложных акробатических номеров. Все участники - победители национальных, республиканских, краевых и региональных фестивалей и конкурсов.Также в программе фестиваля было открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, на его площадке проходят мастер- классы, концерты, вечера отдыха, экскурсии, встречи за круглым столом, пресс-конференции и награждения победителей.Второй день фестиваля проходит под девизом День Союзного государства "Мы – вместе! Мы – едины!".Афанасьева подчеркнула, что подобных мероприятий должно быть как можно больше - это объединяет людей и дает им возможность почувствовать себя нужными, и прежде всего Союзному государству. "У Союзного государства широкие возможности, поэтому вместе мы сможем сделать много доброго и нужного для наших граждан", - отметила она.
https://ria.ru/20221215/belorussiya-1838765017.html
https://ria.ru/20221214/mid-1838660252.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838970209_572:768:2179:1973_1920x0_80_0_0_8ace96b9782f060f308381a1f85bea45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, елена афанасьева
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Елена Афанасьева
17:56 15.12.2022
 

Афанасьева: фестиваль СГ "Вместе мы сможем больше" должен стать ежегодным

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, сенатор Елена Афанасьева
Председатель Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, сенатор Елена Афанасьева - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, сенатор Елена Афанасьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек- РИА Новости. Фестиваль Союзного государства "Вместе мы сможем больше", который накануне открылся в Могилеве, должен стать ежегодным мероприятием и служить народной дипломатией во взаимовыгодных отношениях между Россией и Беларусью, сообщила РИА Новости председатель Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, сенатор Елена Афанасьева.
"Фестиваль творчества для инвалидов "Вместе мы сможем больше" проводится Союзным государством в девятый раз и является больше социальным проектом, чем культурным. Он позволяет устанавливать не просто хорошие отношения, но и служит народной дипломатией между двумя странами, а также широко раскрывает таланты и возможности людей", - сказала сенатор.
Говоря о роли депутатов Парламентского Собрания СГ в проведении фестиваля, она рассказала, что "с момента первого фестиваля прошло более 15 лет и несколько лет, по разным причинам, его не проводили. По инициативе депутатов и настойчивому их обращению в министерства культуры России и Беларуси, в этом году было решено вернуться к его проведению".
Сенатор подчеркнула, что депутаты нацелены отстаивать статус фестиваля как ежегодного мероприятия СГ.
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 06:32Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии заявили о скором вступлении в ШОС
"Побывав вчера на открытии фестиваля, я сделала вывод, что мы поступили правильно. Когда ты видишь людей с ограниченными возможностями, но вы не представляете, на сколько их возможности души безграничны. Они отдавали все свои силы для того, чтобы показать свои таланты, которыми они обладают", - сказала Афанасьева.
Мероприятие проходит с 14-17 декабря на базе учреждения культуры "Могилёвский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы". Его участниками стали творческие делегации из областей Республики Беларусь и регионов России.
Свои таланты представят коллективы художественного творчества, индивидуальные исполнители, участники по номинациям декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство из числа людей с ограниченными физическими возможностями в возрасте старше 18 лет.
Сенатор отметила, что фестиваль получился разносторонним, участники демонстрировали таланты в различных областях – от пения и танца до сложных акробатических номеров. Все участники - победители национальных, республиканских, краевых и региональных фестивалей и конкурсов.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 16:54Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству
Также в программе фестиваля было открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, на его площадке проходят мастер- классы, концерты, вечера отдыха, экскурсии, встречи за круглым столом, пресс-конференции и награждения победителей.
Второй день фестиваля проходит под девизом День Союзного государства "Мы – вместе! Мы – едины!".
Афанасьева подчеркнула, что подобных мероприятий должно быть как можно больше - это объединяет людей и дает им возможность почувствовать себя нужными, и прежде всего Союзному государству. "У Союзного государства широкие возможности, поэтому вместе мы сможем сделать много доброго и нужного для наших граждан", - отметила она.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияЕлена Афанасьева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала