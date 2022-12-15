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Путин предложил создать электронные площадки по торговле газом - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин предложил создать электронные площадки по торговле газом
Путин предложил создать электронные площадки по торговле газом - РИА Новости, 15.12.2022
Путин предложил создать электронные площадки по торговле газом
Газовый хаб в Турции для поставок российского "голубого топлива" планируется организовать в ближайшие годы, но уже в течение ближайших месяцев может быть... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:34
2022-12-15T17:01
экономика
россия
владимир путин
турция
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Газовый хаб в Турции для поставок российского "голубого топлива" планируется организовать в ближайшие годы, но уже в течение ближайших месяцев может быть создана электронная площадка, которая позволит формировать цену энергоресурсов для европейских потребителей, заявил президент России Владимир Путин."Одним из ключевых растущих потребителей российского газа являются и наши соседи, включая Турцию, ее газовая инфраструктура обладает серьезным потенциалом. В ближайшие годы планируем организовать, я говорил об этом, газовый хаб", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев. Именно там в значительной степени будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что то, что они натворили на своих площадках, - это безумие на самом деле, теперь они еще пытаются выставить нас виноватыми за то, что сделали сами своими руками", - продолжил российский лидер.Ранее президенты двух стран поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Россия могла бы перенаправить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и далее. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны.
https://ria.ru/20221215/council-1838930361.html
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экономика, россия, владимир путин, турция
Экономика, Россия, Владимир Путин, Турция
15:34 15.12.2022 (обновлено: 17:01 15.12.2022)
 
Путин предложил создать электронные площадки по торговле газом

Путин: Россия и Турция за месяцы могут создать электронную площадку для торговли газом

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРабочий на газопроводе
Рабочий на газопроводе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рабочий на газопроводе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Газовый хаб в Турции для поставок российского "голубого топлива" планируется организовать в ближайшие годы, но уже в течение ближайших месяцев может быть создана электронная площадка, которая позволит формировать цену энергоресурсов для европейских потребителей, заявил президент России Владимир Путин.
"Одним из ключевых растущих потребителей российского газа являются и наши соседи, включая Турцию, ее газовая инфраструктура обладает серьезным потенциалом. В ближайшие годы планируем организовать, я говорил об этом, газовый хаб", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев. Именно там в значительной степени будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что то, что они натворили на своих площадках, - это безумие на самом деле, теперь они еще пытаются выставить нас виноватыми за то, что сделали сами своими руками", - продолжил российский лидер.
Ранее президенты двух стран поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Россия могла бы перенаправить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и далее. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны.
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