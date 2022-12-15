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РЭЦ: рынки Африки и Азии перспективны для экспорта бренда Made in Russia - РИА Новости, 15.12.2022
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РЭЦ: рынки Африки и Азии перспективны для экспорта бренда Made in Russia
РЭЦ: рынки Африки и Азии перспективны для экспорта бренда Made in Russia - РИА Новости, 15.12.2022
РЭЦ: рынки Африки и Азии перспективны для экспорта бренда Made in Russia
Африканские и азиатские рынки очень перспективны для экспорта товаров под брендом "Made in Russia", уверен директор по международным партнерским программам... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:41
2022-12-15T13:41
российский экспортный центр (рэц)
китай
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Африканские и азиатские рынки очень перспективны для экспорта товаров под брендом "Made in Russia", уверен директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок."Африканский рынок у нас зачастую рассматривается как далекий и не перспективный. Это не так, им как раз сейчас очень нужна наша продукция, в том числе и высокотехнологичная", - сказал Мурзенок на пресс-конференции "Сделано в России".Он также отметил, что продукцию под брендом "Made in Russia" с удовольствием покупают в Китае и на других азиатских рынках, к ней очень хорошо относятся. Главное, что требуется отечественной продукции, - это продвижение, чтобы познакомить с ней как можно больше потребителей.Он рассказал о тех инструментах, которые есть у РЭЦ для продвижения отечественных производителей, в частности о постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонах российских продуктов питания в ряде иностранных государств, а также о возможностях для компаний-экспортеров из России предлагать свои товары на национальных маркетплейсах за рубежом.
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российский экспортный центр (рэц), китай, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Китай, Россия
13:41 15.12.2022
 

РЭЦ: рынки Африки и Азии перспективны для экспорта бренда Made in Russia

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Африканские и азиатские рынки очень перспективны для экспорта товаров под брендом "Made in Russia", уверен директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок.
"Африканский рынок у нас зачастую рассматривается как далекий и не перспективный. Это не так, им как раз сейчас очень нужна наша продукция, в том числе и высокотехнологичная", - сказал Мурзенок на пресс-конференции "Сделано в России".
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Он также отметил, что продукцию под брендом "Made in Russia" с удовольствием покупают в Китае и на других азиатских рынках, к ней очень хорошо относятся. Главное, что требуется отечественной продукции, - это продвижение, чтобы познакомить с ней как можно больше потребителей.
Он рассказал о тех инструментах, которые есть у РЭЦ для продвижения отечественных производителей, в частности о постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонах российских продуктов питания в ряде иностранных государств, а также о возможностях для компаний-экспортеров из России предлагать свои товары на национальных маркетплейсах за рубежом.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)КитайРоссия
 
 
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