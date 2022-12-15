https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html

РЭЦ: рынки Африки и Азии перспективны для экспорта бренда Made in Russia

РЭЦ: рынки Африки и Азии перспективны для экспорта бренда Made in Russia - РИА Новости, 15.12.2022

РЭЦ: рынки Африки и Азии перспективны для экспорта бренда Made in Russia

Африканские и азиатские рынки очень перспективны для экспорта товаров под брендом "Made in Russia", уверен директор по международным партнерским программам... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:41

2022-12-15T13:41

2022-12-15T13:41

российский экспортный центр (рэц)

китай

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Африканские и азиатские рынки очень перспективны для экспорта товаров под брендом "Made in Russia", уверен директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок."Африканский рынок у нас зачастую рассматривается как далекий и не перспективный. Это не так, им как раз сейчас очень нужна наша продукция, в том числе и высокотехнологичная", - сказал Мурзенок на пресс-конференции "Сделано в России".Он также отметил, что продукцию под брендом "Made in Russia" с удовольствием покупают в Китае и на других азиатских рынках, к ней очень хорошо относятся. Главное, что требуется отечественной продукции, - это продвижение, чтобы познакомить с ней как можно больше потребителей.Он рассказал о тех инструментах, которые есть у РЭЦ для продвижения отечественных производителей, в частности о постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонах российских продуктов питания в ряде иностранных государств, а также о возможностях для компаний-экспортеров из России предлагать свои товары на национальных маркетплейсах за рубежом.

https://ria.ru/20221213/pomosch-1838328474.html

китай

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), китай, россия