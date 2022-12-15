https://ria.ru/20221215/ekonomika-1838910897.html

Путин намерен предложить новые решения в экономике

Путин намерен предложить новые решения в экономике - РИА Новости, 15.12.2022

Путин намерен предложить новые решения в экономике

Президент России Владимир Путин сообщил, что предложит новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:18

2022-12-15T15:18

2022-12-15T15:31

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что предложит новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире."Считаю необходимым обозначить ряд важнейших задач государственной политики на будущий 2023 год, предложить новые решения, которые позволят нам более уверенно развиваться и, в том числе, ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане в целом с учетом тех серьезных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает весь мир", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20221215/ekonomika-1838913122.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин