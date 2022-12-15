https://ria.ru/20221215/ekonomika-1838910897.html
Путин намерен предложить новые решения в экономике
Путин намерен предложить новые решения в экономике - РИА Новости, 15.12.2022
Путин намерен предложить новые решения в экономике
Президент России Владимир Путин сообщил, что предложит новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:18
2022-12-15T15:18
2022-12-15T15:31
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что предложит новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире."Считаю необходимым обозначить ряд важнейших задач государственной политики на будущий 2023 год, предложить новые решения, которые позволят нам более уверенно развиваться и, в том числе, ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане в целом с учетом тех серьезных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает весь мир", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20221215/ekonomika-1838913122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
15:18 15.12.2022 (обновлено: 15:31 15.12.2022)
Путин намерен предложить новые решения в экономике
Путин предложит новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что предложит новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире.
"Считаю необходимым обозначить ряд важнейших задач государственной политики на будущий 2023 год, предложить новые решения, которые позволят нам более уверенно развиваться и, в том числе, ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане в целом с учетом тех серьезных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает весь мир", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.