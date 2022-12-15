https://ria.ru/20221215/dugina-1838881824.html

Философ Дугин поблагодарил учредителей медали в память о его дочери

Философ Дугин поблагодарил учредителей медали в память о его дочери - РИА Новости, 15.12.2022

Философ Дугин поблагодарил учредителей медали в память о его дочери

Философ Александр Дугин поблагодарил общественников, учредивших медаль в память о его дочери, журналистке Дарье Дугиной. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:50

2022-12-15T13:50

2022-12-15T13:50

медиа - общество

дарья дугина

одинцовский район

россия

фонд защиты национальных ценностей

подрыв автомобиля дарьи дугиной

александр дугин

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Философ Александр Дугин поблагодарил общественников, учредивших медаль в память о его дочери, журналистке Дарье Дугиной.Международное Евразийское движение, Фонд защиты национальных ценностей, Фонд борьбы с репрессиями и Изборский клуб учредили международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям".Первыми лауреатами премии стали военный корреспондент, музыкант Аким Апачев и венгерская журналистка, автор фильма "Дети Донбасса" Майя Ногради.Награду Апачеву вручил отец журналистки Александр Дугин, который рассказал, что Дарья очень любила его творчество.Также, по его словам, в песне Акима "Пливе кача", которая на украинском языке, автор говорит, что вместе с городами он "возвращает" мову. "Это важно и мова – это не чужой язык, это язык части нашего народа", - добавил Дугин.Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.

https://ria.ru/20221214/reportery-1838514007.html

https://ria.ru/20221215/zhurnalisty-1838252274.html

одинцовский район

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, дарья дугина, одинцовский район, россия, фонд защиты национальных ценностей, подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин