https://ria.ru/20221215/dugina-1838881824.html
Философ Дугин поблагодарил учредителей медали в память о его дочери
Философ Дугин поблагодарил учредителей медали в память о его дочери - РИА Новости, 15.12.2022
Философ Дугин поблагодарил учредителей медали в память о его дочери
Философ Александр Дугин поблагодарил общественников, учредивших медаль в память о его дочери, журналистке Дарье Дугиной. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:50
2022-12-15T13:50
2022-12-15T13:50
медиа - общество
дарья дугина
одинцовский район
россия
фонд защиты национальных ценностей
подрыв автомобиля дарьи дугиной
александр дугин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811338800_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_df5910d1d60f3e49cc792629c0df11f2.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Философ Александр Дугин поблагодарил общественников, учредивших медаль в память о его дочери, журналистке Дарье Дугиной.Международное Евразийское движение, Фонд защиты национальных ценностей, Фонд борьбы с репрессиями и Изборский клуб учредили международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям".Первыми лауреатами премии стали военный корреспондент, музыкант Аким Апачев и венгерская журналистка, автор фильма "Дети Донбасса" Майя Ногради.Награду Апачеву вручил отец журналистки Александр Дугин, который рассказал, что Дарья очень любила его творчество.Также, по его словам, в песне Акима "Пливе кача", которая на украинском языке, автор говорит, что вместе с городами он "возвращает" мову. "Это важно и мова – это не чужой язык, это язык части нашего народа", - добавил Дугин.Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.
https://ria.ru/20221214/reportery-1838514007.html
https://ria.ru/20221215/zhurnalisty-1838252274.html
одинцовский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811338800_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd8324c7ec1ddae15fe862c95ec9f69a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, дарья дугина, одинцовский район, россия, фонд защиты национальных ценностей, подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин
Медиа - Общество, Дарья Дугина, Одинцовский район, Россия, Фонд защиты национальных ценностей, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Александр Дугин
Философ Дугин поблагодарил учредителей медали в память о его дочери
Философ Дугин поблагодарил учредителей медали в память о его дочери Дарье Дугиной
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Философ Александр Дугин поблагодарил общественников, учредивших медаль в память о его дочери, журналистке Дарье Дугиной.
Международное Евразийское движение, Фонд защиты национальных ценностей, Фонд борьбы с репрессиями и Изборский клуб учредили международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям".
"Я просто хотел поблагодарить всех тех, кто выдвинул эту идею сделать, учредить премию Даши, памятную медаль. Это очень благородно, это очень сердечно", - сказал Дугин.
Первыми лауреатами премии стали военный корреспондент, музыкант Аким Апачев и венгерская журналистка, автор фильма "Дети Донбасса" Майя Ногради.
Награду Апачеву вручил отец журналистки Александр Дугин, который рассказал, что Дарья очень любила его творчество.
Также, по его словам, в песне Акима "Пливе кача", которая на украинском языке, автор говорит, что вместе с городами он "возвращает" мову. "Это важно и мова – это не чужой язык, это язык части нашего народа", - добавил Дугин.
Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.