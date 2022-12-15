https://ria.ru/20221215/dtp-1838804639.html

На востоке Москвы столкнулись маршрутка и автобус

На востоке Москвы столкнулись маршрутка и автобус - РИА Новости, 15.12.2022

На востоке Москвы столкнулись маршрутка и автобус

Маршрутка столкнулась с автобусом на востоке Москвы, пострадали два человека, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:03

2022-12-15T11:03

2022-12-15T11:03

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Маршрутка столкнулась с автобусом на востоке Москвы, пострадали два человека, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.По данным ведомства, авария произошла на Щелковском шоссе в районе дома 24: водитель маршрутного микроавтобуса столкнулся с автобусом, который стоял на остановке."В результате дорожной аварии пострадали два пассажира микроавтобуса, которых с ушибами доставили в медучреждения", - говорится в сообщении.По факту аварии проводится административное расследование, подытожили в полиции.

https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html

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происшествия, авто, москва