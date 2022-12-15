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В центре Донецка четыре автомобиля загорелись после обстрела со стороны ВСУ

В центре Донецка четыре автомобиля загорелись после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022

В центре Донецка четыре автомобиля загорелись после обстрела со стороны ВСУ

Четыре автомобиля загорелись в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:01

2022-12-15T10:01

2022-12-15T13:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Четыре автомобиля загорелись в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает МЧС ДНР.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Как сообщило МЧС, на линию спасательной службы поступило сообщение о возгорании четырех автомобилей в центральном Ворошиловском районе Донецка, туда направилены пожарно-спасательные отделения."По прибытии установлено, что огнем охвачены четыре автомобиля. В 8.25 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, видео