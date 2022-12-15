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В центре Донецка четыре автомобиля загорелись после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838787178.html
В центре Донецка четыре автомобиля загорелись после обстрела со стороны ВСУ
В центре Донецка четыре автомобиля загорелись после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022
В центре Донецка четыре автомобиля загорелись после обстрела со стороны ВСУ
Четыре автомобиля загорелись в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:01
2022-12-15T13:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Четыре автомобиля загорелись в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает МЧС ДНР.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Как сообщило МЧС, на линию спасательной службы поступило сообщение о возгорании четырех автомобилей в центральном Ворошиловском районе Донецка, туда направилены пожарно-спасательные отделения."По прибытии установлено, что огнем охвачены четыре автомобиля. В 8.25 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пожарные ликвидировали последствия ночного обстрела Донецка
Пожарные ликвидировали последствия ночного обстрела Донецка
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Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В центре Донецка четыре автомобиля загорелись после обстрела со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Четыре автомобиля загорелись в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает МЧС ДНР.
2022-12-15T10:01
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10:01 15.12.2022 (обновлено: 13:41 15.12.2022)
 
В центре Донецка четыре автомобиля загорелись после обстрела со стороны ВСУ

МЧС ДНР сообщило о возгорании четырех автомобилей после обстрела ВСУ центра Донецка

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Четыре автомобиля загорелись в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает МЧС ДНР.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
Как сообщило МЧС, на линию спасательной службы поступило сообщение о возгорании четырех автомобилей в центральном Ворошиловском районе Донецка, туда направилены пожарно-спасательные отделения.
"По прибытии установлено, что огнем охвачены четыре автомобиля. В 8.25 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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