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В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/donbass-1838774711.html
В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.12.2022
В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Пять мирных жителей погибли и пять получили ранения в Донецкой народной республике в среду в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:50
2022-12-15T08:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и пять получили ранения в Донецкой народной республике в среду в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 14 декабря 2022 года составляет 10 человек (5 погибших, 5 раненых). Информация продолжает поступать", - говорится в Telegram-канале представительства.При этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за минувшие сутки с 08:00 14 декабря до 08:00 15 декабря в республике от обстрелов со стороны Украины погибли трое мирных жителей, пять человек пострадали.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донбасс, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Донецк, Вооруженные силы Украины
08:50 15.12.2022
 
В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Представительство ДНР заявило о пяти погибших и пяти раненных из-за обстрелов ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и пять получили ранения в Донецкой народной республике в среду в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 14 декабря 2022 года составляет 10 человек (5 погибших, 5 раненых). Информация продолжает поступать", - говорится в Telegram-канале представительства.
При этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за минувшие сутки с 08:00 14 декабря до 08:00 15 декабря в республике от обстрелов со стороны Украины погибли трое мирных жителей, пять человек пострадали.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонбассДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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