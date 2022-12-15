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В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки

В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.12.2022

В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Пять мирных жителей погибли и пять получили ранения в Донецкой народной республике в среду в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:50

2022-12-15T08:50

2022-12-15T08:50

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донбасс

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и пять получили ранения в Донецкой народной республике в среду в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 14 декабря 2022 года составляет 10 человек (5 погибших, 5 раненых). Информация продолжает поступать", - говорится в Telegram-канале представительства.При этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за минувшие сутки с 08:00 14 декабря до 08:00 15 декабря в республике от обстрелов со стороны Украины погибли трое мирных жителей, пять человек пострадали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донбасс, донецк, вооруженные силы украины