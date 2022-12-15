16:50 15.12.2022 (обновлено: 16:51 15.12.2022)
ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 13 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.12 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.35 мск по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов того же калибра.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.