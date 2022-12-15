https://ria.ru/20221215/dnr-1838950476.html

ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов

ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов - РИА Новости, 15.12.2022

ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:50

2022-12-15T16:50

2022-12-15T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 16.12 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.35 мск по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов того же калибра.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато