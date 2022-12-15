ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Гольмовскому 15 снарядов
Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка и по Гольмовскому 15 снарядов, в том числе пять "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дружба – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 15.09 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 14.30 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.