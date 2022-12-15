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ВС России уничтожили две группы диверсантов в районе Павловки

ВС России уничтожили две группы диверсантов в районе Павловки - РИА Новости, 15.12.2022

ВС России уничтожили две группы диверсантов в районе Павловки

ВС РФ на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:57

2022-12-15T14:57

2022-12-15T15:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, сообщили в четверг в Минобороны России."В районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", - говорится в сводке.Помимо этого, на Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия поразили резервы противника в районе населенного пункта Доброволье в той же ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины