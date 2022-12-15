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ВС России уничтожили две группы диверсантов в районе Павловки - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/diversanty-1838904994.html
ВС России уничтожили две группы диверсантов в районе Павловки
ВС России уничтожили две группы диверсантов в районе Павловки - РИА Новости, 15.12.2022
ВС России уничтожили две группы диверсантов в районе Павловки
ВС РФ на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:57
2022-12-15T15:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, сообщили в четверг в Минобороны России."В районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", - говорится в сводке.Помимо этого, на Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия поразили резервы противника в районе населенного пункта Доброволье в той же ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
14:57 15.12.2022 (обновлено: 15:04 15.12.2022)
 
ВС России уничтожили две группы диверсантов в районе Павловки

Минобороны: российские военные уничтожили две группы диверсантов в районе Павловки в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, сообщили в четверг в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", - говорится в сводке.
Помимо этого, на Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия поразили резервы противника в районе населенного пункта Доброволье в той же ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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