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В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий
В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий - РИА Новости, 15.12.2022
В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий
Народная милиция ЛНР отмечает увеличение количества украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости офицер этого РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:08
2022-12-15T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Народная милиция ЛНР отмечает увеличение количества украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости офицер этого ведомства Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."В зоне ответственности НМ ЛНР отмечается увеличение количества диверсионно-разведывательных групп противника. Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня", - рассказал Марочко агентству.Офицер НМ ЛНР добавил, что ДРГ действуют малыми группами, обычно по 10-12 человек.
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Народная милиция ЛНР
08:08 15.12.2022
 
В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об увеличении количества украинских диверсантов в зоне боев

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Народная милиция ЛНР отмечает увеличение количества украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости офицер этого ведомства Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"В зоне ответственности НМ ЛНР отмечается увеличение количества диверсионно-разведывательных групп противника. Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня", - рассказал Марочко агентству.
Офицер НМ ЛНР добавил, что ДРГ действуют малыми группами, обычно по 10-12 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоНародная милиция ЛНР
 
 
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