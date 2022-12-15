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В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий

В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий - РИА Новости, 15.12.2022

В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий

Народная милиция ЛНР отмечает увеличение количества украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости офицер этого РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:08

2022-12-15T08:08

2022-12-15T08:08

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Народная милиция ЛНР отмечает увеличение количества украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости офицер этого ведомства Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."В зоне ответственности НМ ЛНР отмечается увеличение количества диверсионно-разведывательных групп противника. Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня", - рассказал Марочко агентству.Офицер НМ ЛНР добавил, что ДРГ действуют малыми группами, обычно по 10-12 человек.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, народная милиция лнр