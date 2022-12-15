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В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий
В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий - РИА Новости, 15.12.2022
В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий
Народная милиция ЛНР отмечает увеличение количества украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости офицер этого РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:08
2022-12-15T08:08
2022-12-15T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Народная милиция ЛНР отмечает увеличение количества украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости офицер этого ведомства Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."В зоне ответственности НМ ЛНР отмечается увеличение количества диверсионно-разведывательных групп противника. Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня", - рассказал Марочко агентству.Офицер НМ ЛНР добавил, что ДРГ действуют малыми группами, обычно по 10-12 человек.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Народная милиция ЛНР
В ЛНР сообщили о росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий
Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об увеличении количества украинских диверсантов в зоне боев