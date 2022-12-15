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Путин призвал запустить программу борьбы с сахарным диабетом
Путин призвал запустить программу борьбы с сахарным диабетом - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал запустить программу борьбы с сахарным диабетом
Президент России Владимир Путин призвал правительство в будущем году запустить программу борьбы с сахарным диабетом. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:04
2022-12-15T16:04
2022-12-15T16:16
здоровье - общество
общество
владимир путин
диабет
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство в будущем году запустить программу борьбы с сахарным диабетом."В зоне особого внимания люди, страдающие сахарным диабетом. В России сейчас свыше 5 миллионов человек с таким официально установленным диагнозом, а по факту, скорее всего, конечно, больше, так как болезнь часто не сразу дает о себе знать. Человек может и не подозревать, что болен... Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин отметил, что эта работа должна включать раннюю диагностику заболевания, обеспечение граждан медицинскими изделиями, включая расходные материалы и лекарства, и профилактическую работу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, владимир путин, диабет
Здоровье - Общество, Общество, Владимир Путин, Диабет
16:04 15.12.2022 (обновлено: 16:16 15.12.2022)
Путин призвал запустить программу борьбы с сахарным диабетом
Путин призвал правительство в будущем году запустить программу борьбы с сахарным диабетом
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство в будущем году запустить программу борьбы с сахарным диабетом.
"В зоне особого внимания люди, страдающие сахарным диабетом. В России сейчас свыше 5 миллионов человек с таким официально установленным диагнозом, а по факту, скорее всего, конечно, больше, так как болезнь часто не сразу дает о себе знать. Человек может и не подозревать, что болен... Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин отметил, что эта работа должна включать раннюю диагностику заболевания, обеспечение граждан медицинскими изделиями, включая расходные материалы и лекарства, и профилактическую работу.