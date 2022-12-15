https://ria.ru/20221215/dezhurstvo-1839030318.html

В Бологовском соединении заступил на дежурство полк комплексов "Ярс"

В Бологовском соединении заступил на дежурство полк комплексов "Ярс" - РИА Новости, 15.12.2022

В Бологовском соединении заступил на дежурство полк комплексов "Ярс"

В Бологовском соединении в Тверской области заступил на боевое дежурство полк мобильных комплексов "Ярс", сообщил командующий Ракетными войсками стратегического РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T23:33

2022-12-15T23:33

2022-12-15T23:33

безопасность

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154806/47/1548064731_0:156:3077:1887_1920x0_80_0_0_a22112bcbed1a3a8e3907b271b10d934.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Бологовском соединении в Тверской области заступил на боевое дежурство полк мобильных комплексов "Ярс", сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев."Сегодня ракетный полк в Тверской области в Бологовском соединении заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе "Ярс", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826923869.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения