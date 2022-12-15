https://ria.ru/20221215/dezhurstvo-1839030318.html
В Бологовском соединении заступил на дежурство полк комплексов "Ярс"
В Бологовском соединении заступил на дежурство полк комплексов "Ярс" - РИА Новости, 15.12.2022
В Бологовском соединении заступил на дежурство полк комплексов "Ярс"
В Бологовском соединении в Тверской области заступил на боевое дежурство полк мобильных комплексов "Ярс", сообщил командующий Ракетными войсками стратегического РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:33
2022-12-15T23:33
2022-12-15T23:33
безопасность
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Бологовском соединении в Тверской области заступил на боевое дежурство полк мобильных комплексов "Ярс", сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев."Сегодня ракетный полк в Тверской области в Бологовском соединении заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе "Ярс", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".
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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения
В Бологовском соединении заступил на дежурство полк комплексов "Ярс"
Командующий Каракаев: в Бологовском соединении заступил на дежурство полк комплексов "Ярс"