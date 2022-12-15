https://ria.ru/20221215/deti-1838898540.html

Азаров исполнит новогодние желания детей участников спецоперации

Азаров исполнит новогодние желания детей участников спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022

Азаров исполнит новогодние желания детей участников спецоперации

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит заветные мечты ребят, чьи отцы принимают участие в специальной... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:38

2022-12-15T14:38

2022-12-15T15:00

самарская область

дмитрий азаров

общество

дед мороз

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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит заветные мечты ребят, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, Азаров принял участие в благотворительной акции в рамках регионального форума добровольцев. "Елка желаний" проводится в Самарской области на протяжении 16 лет, к ней присоединяются неравнодушные жители, исполняя новогодние мечты детей-сирот и ребят с ограничениями здоровья, оставшихся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации."В текущем году елки желаний украшены в том числе новогодними открытками с пожеланиями детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции… Глава региона снял с елки открытки, где были написаны пожелания в адрес Деда Мороза от детей защитников Отечества. В преддверии Нового года их заветные желания будут исполнены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221214/podarki-1838600911.html

самарская область

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

самарская область, дмитрий азаров, общество, дед мороз