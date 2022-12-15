https://ria.ru/20221215/deti-1838898540.html
Азаров исполнит новогодние желания детей участников спецоперации
Азаров исполнит новогодние желания детей участников спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022
Азаров исполнит новогодние желания детей участников спецоперации
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит заветные мечты ребят, чьи отцы принимают участие в специальной... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:38
2022-12-15T14:38
2022-12-15T15:00
самарская область
дмитрий азаров
общество
дед мороз
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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит заветные мечты ребят, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, Азаров принял участие в благотворительной акции в рамках регионального форума добровольцев. "Елка желаний" проводится в Самарской области на протяжении 16 лет, к ней присоединяются неравнодушные жители, исполняя новогодние мечты детей-сирот и ребят с ограничениями здоровья, оставшихся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации."В текущем году елки желаний украшены в том числе новогодними открытками с пожеланиями детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции… Глава региона снял с елки открытки, где были написаны пожелания в адрес Деда Мороза от детей защитников Отечества. В преддверии Нового года их заветные желания будут исполнены", - говорится в сообщении.
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самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, общество, дед мороз
Самарская область, Дмитрий Азаров, Общество, Дед Мороз
14:38 15.12.2022 (обновлено: 15:00 15.12.2022)
Азаров исполнит новогодние желания детей участников спецоперации
Самарский губернатор Азаров исполнит новогодние желания детей участников спецоперации
САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит заветные мечты ребят, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, Азаров принял участие в благотворительной акции в рамках регионального форума добровольцев. "Елка желаний" проводится в Самарской области на протяжении 16 лет, к ней присоединяются неравнодушные жители, исполняя новогодние мечты детей-сирот и ребят с ограничениями здоровья, оставшихся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
"В текущем году елки желаний украшены в том числе новогодними открытками с пожеланиями детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции… Глава региона снял с елки открытки, где были написаны пожелания в адрес Деда Мороза
от детей защитников Отечества. В преддверии Нового года их заветные желания будут исполнены", - говорится в сообщении.