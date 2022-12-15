https://ria.ru/20221215/deindustrializatsiya-1838914375.html

Путин: в ЕС признали, что политика США ведет к деиндустриализации Европы

Путин: в ЕС признали, что политика США ведет к деиндустриализации Европы - РИА Новости, 15.12.2022

Путин: в ЕС признали, что политика США ведет к деиндустриализации Европы

Введением санкций и ограничений Европа добилась прежде всего невиданного скачка инфляции, власти Евросоюза уже признаются, что политика США ведет к... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:28

2022-12-15T15:28

2022-12-15T16:55

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Введением санкций и ограничений Европа добилась прежде всего невиданного скачка инфляции, власти Евросоюза уже признаются, что политика США ведет к деиндустриализации Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего - невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне 10%, по некоторым странам вообще запредельные величины - 20 с лишним, 21, 25", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По его словам, власти Евросоюза уже признаются, что политика США ведет к деиндустриализации Европы."Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнера Соединенных штатов прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, почему вы с нами так поступаете? Просто хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать об себя ноги? В конце концов это их личное дело", - заявил Путин.

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

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Путин о деиндустриализации Европы из-за политики США Путин о деиндустриализации Европы из-за политики США 2022-12-15T15:28 true PT0M35S

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сша, европа, евросоюз, цены на нефть, владимир путин, россия