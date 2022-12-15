https://ria.ru/20221215/deindustrializatsiya-1838914375.html
Путин: в ЕС признали, что политика США ведет к деиндустриализации Европы
Путин: в ЕС признали, что политика США ведет к деиндустриализации Европы - РИА Новости, 15.12.2022
Путин: в ЕС признали, что политика США ведет к деиндустриализации Европы
Введением санкций и ограничений Европа добилась прежде всего невиданного скачка инфляции, власти Евросоюза уже признаются, что политика США ведет к... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:28
2022-12-15T15:28
2022-12-15T16:55
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Введением санкций и ограничений Европа добилась прежде всего невиданного скачка инфляции, власти Евросоюза уже признаются, что политика США ведет к деиндустриализации Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего - невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне 10%, по некоторым странам вообще запредельные величины - 20 с лишним, 21, 25", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По его словам, власти Евросоюза уже признаются, что политика США ведет к деиндустриализации Европы."Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнера Соединенных штатов прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, почему вы с нами так поступаете? Просто хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать об себя ноги? В конце концов это их личное дело", - заявил Путин.
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Путин о деиндустриализации Европы из-за политики США
Путин о деиндустриализации Европы из-за политики США
2022-12-15T15:28
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сша, европа, евросоюз, цены на нефть, владимир путин, россия
США, Европа, Евросоюз, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия
15:28 15.12.2022 (обновлено: 16:55 15.12.2022)
Путин: в ЕС признали, что политика США ведет к деиндустриализации Европы
Путин: ЕС позволяет США вытирать об себя ноги и пытается предъявить им какие-то счета
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Введением санкций и ограничений Европа добилась прежде всего невиданного скачка инфляции, власти Евросоюза уже признаются, что политика США ведет к деиндустриализации Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего - невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне 10%, по некоторым странам вообще запредельные величины - 20 с лишним, 21, 25", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, власти Евросоюза уже признаются, что политика США ведет к деиндустриализации Европы.
"Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнера Соединенных штатов прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, почему вы с нами так поступаете? Просто хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать об себя ноги? В конце концов это их личное дело", - заявил Путин.