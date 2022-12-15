https://ria.ru/20221215/ddos-ataki-1838982329.html

Число DDoS-атак на Россию снизилось в три раза, заявили в StormWall

Число DDoS-атак на Россию снизилось в три раза, заявили в StormWall - РИА Новости, 15.12.2022

Число DDoS-атак на Россию снизилось в три раза, заявили в StormWall

Число DDoS-атак на российские компании и государственные организации в первые две недели декабря сократилось в три раза по сравнению с последними двумя неделями РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:30

2022-12-15T18:30

2022-12-15T18:30

россия

кибербезопасность

безопасность

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число DDoS-атак на российские компании и государственные организации в первые две недели декабря сократилось в три раза по сравнению с последними двумя неделями ноября, это связано с уменьшением активности политически мотивированных хакеров, говорится в исследовании компании по кибербезопасности StormWall, результаты которого есть у РИА Новости."Эксперты компании StormWall зафиксировали снижение количества DDoS-атак на коммерческие структуры и государственные организации в России в ноябре и первой половине декабря 2022 года... По данным специалистов, общее количество атак в ноябре 2022 года уменьшилось на 30% по сравнению с октябрем этого года, а количество атак в первой половине декабря стало в три раза меньше по сравнению с последними двумя неделями ноября", - говорится в исследовании.Отмечается, что большинство DDoS-атак в 2022 году на российские компании были организованы политически мотивированными хакерами (хактивистами). Эксперты считают, что уменьшение количества атак произошло по причине снижения активности хактивистов."Специалисты компании проанализировали ситуацию в каждой отрасли и выявили, что самое большое снижение числа атак произошло в финансовой сфере, производственном секторе, телекоммуникационной отрасли и развлекательной сфере", - отметили в компании.По данным экспертов StormWall, в первой половине декабря ко второй половине ноября количество атак уменьшилось в финансовой отрасли на 38%, в производственной отрасли - на 62%, в телеком-сфере - на 54%, а развлекательной сфере - на 26%. В ритейле падение числа атак в первой половине декабря составило 28%, в логистике - 16% и в сфере образования - только 14%."Мощность DDoS-атак также снизилась. Максимальная мощность атак в ноябре в России составила 400 тысяч запросов в секунду. Ранее эксперты фиксировали атаки мощностью до миллиона запросов в секунду на ключевые отрасли. По мнению специалистов, тенденция к снижению атак продолжится, и в январе 2023 года число атак на российские компании будет еще меньше, чем в декабре этого года", - добавили в компании.

https://ria.ru/20221206/vtb-1836579858.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, кибербезопасность, безопасность