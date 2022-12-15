https://ria.ru/20221215/but-1838794237.html

Бут одобрил идею создать агентство по спасению россиян из тюрем за рубежом

Бут одобрил идею создать агентство по спасению россиян из тюрем за рубежом - РИА Новости, 15.12.2022

Бут одобрил идею создать агентство по спасению россиян из тюрем за рубежом

Вступивший в ЛДПР Виктор Бут поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:26

2022-12-15T10:26

2022-12-15T13:06

госдума рф

виктор бут

россия

мария бутина

лдпр

леонид слуцкий (тренер)

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вступивший в ЛДПР Виктор Бут поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом."Поддерживаю идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом… надеюсь, что правительство это поддержит… Людям за рубежом необходима помощь… Это могли бы быть волонтеры", - сообщил Бут на комитете по международным делам ГД.Идею создания координационного центра также поддержала член думского международного комитета Мария Бутина."Нужны в том числе адвокаты, чтобы хотя бы человек не оговорил себя… Ключевая роль также у СМИ", - отметила она.Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий также сообщил журналистам, что необходима государственная система поддержки граждан России, которых незаконно удерживают за рубежом."Есть необходимость создать государственную систему помощи нашим гражданам, которые попали в беду за пределами Родины", - сообщил он.

https://ria.ru/20221213/zaderzhanie-1838271692.html

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госдума рф, виктор бут, россия, мария бутина, лдпр, леонид слуцкий (тренер)