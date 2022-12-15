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Бут одобрил идею создать агентство по спасению россиян из тюрем за рубежом - РИА Новости, 15.12.2022
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Бут одобрил идею создать агентство по спасению россиян из тюрем за рубежом
Бут одобрил идею создать агентство по спасению россиян из тюрем за рубежом - РИА Новости, 15.12.2022
Бут одобрил идею создать агентство по спасению россиян из тюрем за рубежом
Вступивший в ЛДПР Виктор Бут поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:26
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вступивший в ЛДПР Виктор Бут поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом."Поддерживаю идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом… надеюсь, что правительство это поддержит… Людям за рубежом необходима помощь… Это могли бы быть волонтеры", - сообщил Бут на комитете по международным делам ГД.Идею создания координационного центра также поддержала член думского международного комитета Мария Бутина."Нужны в том числе адвокаты, чтобы хотя бы человек не оговорил себя… Ключевая роль также у СМИ", - отметила она.Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий также сообщил журналистам, что необходима государственная система поддержки граждан России, которых незаконно удерживают за рубежом."Есть необходимость создать государственную систему помощи нашим гражданам, которые попали в беду за пределами Родины", - сообщил он.
https://ria.ru/20221213/zaderzhanie-1838271692.html
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госдума рф, виктор бут, россия, мария бутина, лдпр, леонид слуцкий (тренер)
Госдума РФ, Виктор Бут, Россия, Мария Бутина, ЛДПР, Леонид Слуцкий (Тренер)
10:26 15.12.2022 (обновлено: 13:06 15.12.2022)
 
Бут одобрил идею создать агентство по спасению россиян из тюрем за рубежом

Виктор Бут поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из зарубежных тюрем

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМария Бутина, Кирилл Вышинский, Леонид Слуцкий и Виктор Бут во время пресс-подхода после расширенного заседания комитета Государственной Думы РФ. 15 декабря 2022
Мария Бутина, Кирилл Вышинский, Леонид Слуцкий и Виктор Бут во время пресс-подхода после расширенного заседания комитета Государственной Думы РФ. 15 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мария Бутина, Кирилл Вышинский, Леонид Слуцкий и Виктор Бут во время пресс-подхода после расширенного заседания комитета Государственной Думы РФ. 15 декабря 2022
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вступивший в ЛДПР Виктор Бут поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом.
"Поддерживаю идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом… надеюсь, что правительство это поддержит… Людям за рубежом необходима помощь… Это могли бы быть волонтеры", - сообщил Бут на комитете по международным делам ГД.
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Идею создания координационного центра также поддержала член думского международного комитета Мария Бутина.
"Нужны в том числе адвокаты, чтобы хотя бы человек не оговорил себя… Ключевая роль также у СМИ", - отметила она.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий также сообщил журналистам, что необходима государственная система поддержки граждан России, которых незаконно удерживают за рубежом.
"Есть необходимость создать государственную систему помощи нашим гражданам, которые попали в беду за пределами Родины", - сообщил он.
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