10:26 15.12.2022 (обновлено: 13:06 15.12.2022)
Бут одобрил идею создать агентство по спасению россиян из тюрем за рубежом
Виктор Бут поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из зарубежных тюрем
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМария Бутина, Кирилл Вышинский, Леонид Слуцкий и Виктор Бут во время пресс-подхода после расширенного заседания комитета Государственной Думы РФ. 15 декабря 2022
Мария Бутина, Кирилл Вышинский, Леонид Слуцкий и Виктор Бут во время пресс-подхода после расширенного заседания комитета Государственной Думы РФ. 15 декабря 2022
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вступивший в ЛДПР Виктор Бут поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом.
"Поддерживаю идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом… надеюсь, что правительство это поддержит… Людям за рубежом необходима помощь… Это могли бы быть волонтеры", - сообщил Бут на комитете по международным делам ГД.
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Идею создания координационного центра также поддержала член думского международного комитета Мария Бутина.
"Нужны в том числе адвокаты, чтобы хотя бы человек не оговорил себя… Ключевая роль также у СМИ", - отметила она.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий также сообщил журналистам, что необходима государственная система поддержки граждан России, которых незаконно удерживают за рубежом.
"Есть необходимость создать государственную систему помощи нашим гражданам, которые попали в беду за пределами Родины", - сообщил он.
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