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Производитель бумаги Mondi продаст бизнес в России - РИА Новости, 15.12.2022
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Производитель бумаги Mondi продаст бизнес в России
Производитель бумаги Mondi продаст бизнес в России - РИА Новости, 15.12.2022
Производитель бумаги Mondi продаст бизнес в России
Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi продаёт свой бизнес в России за 1,6 миллиарда рублей группе компаний "ГОТЭК", занимающейся производством и... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:54
2022-12-15T14:57
экономика
россия
сыктывкар
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi продаёт свой бизнес в России за 1,6 миллиарда рублей группе компаний "ГОТЭК", занимающейся производством и реализацией упаковочных материалов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Mondi."Mondi plc ("Mondi" или "Группа") подтверждает, что заключила соглашение о продаже трёх своих предприятий по производству и переработке упаковки в России группе "Готэк" за 1,6 миллиарда рублей (примерно 24 миллиона евро по нынешнему курсу), выплачиваемые денежными средствами по завершению", - сказано в документе.Три предприятия включают в себя завод по производству гофрированной упаковки и два завода по производству потребительской гибкой упаковки. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2023 года, однако компания не может назвать точных сроков, так как, по её оценке, процесс передачи активов осложняется политическими условиями и ограничениями российских регуляторов.Ранее Mondi сообщила, что продаёт свой крупнейший комбинат в России, расположенный в Сыктывкаре, за 95 миллиардов рублей инвесткомпании Augment. О решении продать свой бизнес в России компания впервые сообщила в мае 2022 года.Mondi Group - международный производитель упаковочной тары. В компании работает порядка 26 тысяч человек более чем в 30 странах. Ключевые производства находятся в Центральной Европе, России, Северной Америке и Северной Африке. Компания предлагает более 100 видов продукции из бумаги и упаковочной тары.
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экономика, россия, сыктывкар, северная америка
Экономика, Россия, Сыктывкар, Северная Америка
14:54 15.12.2022 (обновлено: 14:57 15.12.2022)
 
Производитель бумаги Mondi продаст бизнес в России

Производитель бумаги Mondi продает бизнес в России за 1,6 миллиарда рублей группе "ГОТЭК"

© freepikПринтер в офисе
Принтер в офисе
© freepik
Принтер в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi продаёт свой бизнес в России за 1,6 миллиарда рублей группе компаний "ГОТЭК", занимающейся производством и реализацией упаковочных материалов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Mondi.
"Mondi plc ("Mondi" или "Группа") подтверждает, что заключила соглашение о продаже трёх своих предприятий по производству и переработке упаковки в России группе "Готэк" за 1,6 миллиарда рублей (примерно 24 миллиона евро по нынешнему курсу), выплачиваемые денежными средствами по завершению", - сказано в документе.
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Три предприятия включают в себя завод по производству гофрированной упаковки и два завода по производству потребительской гибкой упаковки. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2023 года, однако компания не может назвать точных сроков, так как, по её оценке, процесс передачи активов осложняется политическими условиями и ограничениями российских регуляторов.
Ранее Mondi сообщила, что продаёт свой крупнейший комбинат в России, расположенный в Сыктывкаре, за 95 миллиардов рублей инвесткомпании Augment. О решении продать свой бизнес в России компания впервые сообщила в мае 2022 года.
Mondi Group - международный производитель упаковочной тары. В компании работает порядка 26 тысяч человек более чем в 30 странах. Ключевые производства находятся в Центральной Европе, России, Северной Америке и Северной Африке. Компания предлагает более 100 видов продукции из бумаги и упаковочной тары.
 
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