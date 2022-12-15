https://ria.ru/20221215/bumaga-1838904338.html

Производитель бумаги Mondi продаст бизнес в России

Производитель бумаги Mondi продаст бизнес в России - РИА Новости, 15.12.2022

Производитель бумаги Mondi продаст бизнес в России

Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi продаёт свой бизнес в России за 1,6 миллиарда рублей группе компаний "ГОТЭК", занимающейся производством и... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:54

2022-12-15T14:54

2022-12-15T14:57

экономика

россия

сыктывкар

северная америка

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi продаёт свой бизнес в России за 1,6 миллиарда рублей группе компаний "ГОТЭК", занимающейся производством и реализацией упаковочных материалов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Mondi."Mondi plc ("Mondi" или "Группа") подтверждает, что заключила соглашение о продаже трёх своих предприятий по производству и переработке упаковки в России группе "Готэк" за 1,6 миллиарда рублей (примерно 24 миллиона евро по нынешнему курсу), выплачиваемые денежными средствами по завершению", - сказано в документе.Три предприятия включают в себя завод по производству гофрированной упаковки и два завода по производству потребительской гибкой упаковки. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2023 года, однако компания не может назвать точных сроков, так как, по её оценке, процесс передачи активов осложняется политическими условиями и ограничениями российских регуляторов.Ранее Mondi сообщила, что продаёт свой крупнейший комбинат в России, расположенный в Сыктывкаре, за 95 миллиардов рублей инвесткомпании Augment. О решении продать свой бизнес в России компания впервые сообщила в мае 2022 года.Mondi Group - международный производитель упаковочной тары. В компании работает порядка 26 тысяч человек более чем в 30 странах. Ключевые производства находятся в Центральной Европе, России, Северной Америке и Северной Африке. Компания предлагает более 100 видов продукции из бумаги и упаковочной тары.

https://ria.ru/20221215/ericsson-1838877834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сыктывкар, северная америка