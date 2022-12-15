https://ria.ru/20221215/boloto-1839013726.html
Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС
Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС - РИА Новости, 15.12.2022
Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:15
2022-12-15T21:15
2022-12-15T21:15
в мире
виктор орбан
венгрия
брюссель
катар
европарламент
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Орбан иронично прокомментировал ее задержание, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции."Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях."Обыски домов продолжаются, полиция изымает миллионы евро, все гадают, какие еще брюссельские политики могут быть замешаны. По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень", - сказал Орбан.По его словам, участники саммита ЕС выслушали президента Европарламента и призвали к глубокому и всестороннему расследованию коррупционного скандала.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор орбан, венгрия, брюссель, катар, европарламент, евросоюз
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Брюссель, Катар, Европарламент, Евросоюз
Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС
Премьер-министр Венгрии Орбан призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх.
Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе
в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре
. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Орбан иронично прокомментировал ее задержание, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.
"Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
"Обыски домов продолжаются, полиция изымает миллионы евро, все гадают, какие еще брюссельские политики могут быть замешаны. По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень", - сказал Орбан.
По его словам, участники саммита ЕС выслушали президента Европарламента и призвали к глубокому и всестороннему расследованию коррупционного скандала.