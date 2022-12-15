https://ria.ru/20221215/boloto-1839013726.html

Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС

Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС - РИА Новости, 15.12.2022

Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T21:15

2022-12-15T21:15

2022-12-15T21:15

в мире

виктор орбан

венгрия

брюссель

катар

европарламент

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Орбан иронично прокомментировал ее задержание, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции."Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях."Обыски домов продолжаются, полиция изымает миллионы евро, все гадают, какие еще брюссельские политики могут быть замешаны. По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень", - сказал Орбан.По его словам, участники саммита ЕС выслушали президента Европарламента и призвали к глубокому и всестороннему расследованию коррупционного скандала.

https://ria.ru/20221215/nato-1838859783.html

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Евгения Нефедова

в мире, виктор орбан, венгрия, брюссель, катар, европарламент, евросоюз