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Билайн подвел итоги конкурса "Твоя история с билайном" - РИА Новости, 15.12.2022
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Билайн подвел итоги конкурса "Твоя история с билайном"
Билайн подвел итоги конкурса "Твоя история с билайном" - РИА Новости, 15.12.2022
Билайн подвел итоги конкурса "Твоя история с билайном"
Билайн подвел итоги масштабного конкурса "Твоя история с билайном", приуроченного к 30-летию компании. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:00
2022-12-15T15:00
россия
билайн
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Билайн подвел итоги масштабного конкурса "Твоя история с билайном", приуроченного к 30-летию компании.Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, подведение итогов прошло в формате road-movie – спектакля по мотивам семи историй, отобранных более чем из пяти тысяч. Пять историй оказались в финале, пройдя все этапы голосования, а еще две были выбраны среди сотрудников билайна. Клиенты билайна делились своими рассказами, в которых невероятным образом услуги связи или сам бренд оператора повлияли на жизнь автора или его близких.В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян."Кульминацией спектакля стало награждение победителя конкурса. Им стала Елена Тарасова из Москвы с историей "Любовь с первого голоса". Второе место занял Денис Лейком из Омска, третье — Василий Трофимов из Астрахани. В пятерку финалистов также вошли Алена Васильева из Санкт-Петербурга и Виктор Попов из Пермского края. Все пять финалистов получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа – Елена Тарасова – один миллион рублей", - говорится в сообщении.Поделившиеся своими историями сотрудники билайна получили сертификаты номиналом 100 тысяч рублей.
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россия, билайн
Россия, Билайн
15:00 15.12.2022
 

Билайн подвел итоги конкурса "Твоя история с билайном"

© Пресс-служба "Билайн"Билайн подвел итоги конкурса "Твоя история с билайном", приуроченного к 30-летию компании
Билайн подвел итоги конкурса Твоя история с билайном, приуроченного к 30-летию компании
© Пресс-служба "Билайн"
Билайн подвел итоги конкурса "Твоя история с билайном", приуроченного к 30-летию компании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Билайн подвел итоги масштабного конкурса "Твоя история с билайном", приуроченного к 30-летию компании.
Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, подведение итогов прошло в формате road-movie – спектакля по мотивам семи историй, отобранных более чем из пяти тысяч. Пять историй оказались в финале, пройдя все этапы голосования, а еще две были выбраны среди сотрудников билайна. Клиенты билайна делились своими рассказами, в которых невероятным образом услуги связи или сам бренд оператора повлияли на жизнь автора или его близких.
Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now
14 декабря, 17:21
Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now
В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян.
"Кульминацией спектакля стало награждение победителя конкурса. Им стала Елена Тарасова из Москвы с историей "Любовь с первого голоса". Второе место занял Денис Лейком из Омска, третье — Василий Трофимов из Астрахани. В пятерку финалистов также вошли Алена Васильева из Санкт-Петербурга и Виктор Попов из Пермского края. Все пять финалистов получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа – Елена Тарасова – один миллион рублей", - говорится в сообщении.
Поделившиеся своими историями сотрудники билайна получили сертификаты номиналом 100 тысяч рублей.
"Жизнь любого человека — это набор историй. Порой мы не замечаем этого, потому что стремительно несемся по жизни и не обращаем на это внимания. Заметить историю, записать и поделиться ею, сделать историю красивой — это большой дар. Я очень благодарен всем, кто поделился своими моментами жизни с нами", – сказал генеральный директор билайна Александр Торбахов, слова которого цитирует пресс-служба компании.
 
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