https://ria.ru/20221215/bilayn-1838807278.html

Билайн подвел итоги конкурса "Твоя история с билайном"

Билайн подвел итоги конкурса "Твоя история с билайном" - РИА Новости, 15.12.2022

Билайн подвел итоги конкурса "Твоя история с билайном"

Билайн подвел итоги масштабного конкурса "Твоя история с билайном", приуроченного к 30-летию компании. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:00

2022-12-15T15:00

2022-12-15T15:00

россия

билайн

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Билайн подвел итоги масштабного конкурса "Твоя история с билайном", приуроченного к 30-летию компании.Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, подведение итогов прошло в формате road-movie – спектакля по мотивам семи историй, отобранных более чем из пяти тысяч. Пять историй оказались в финале, пройдя все этапы голосования, а еще две были выбраны среди сотрудников билайна. Клиенты билайна делились своими рассказами, в которых невероятным образом услуги связи или сам бренд оператора повлияли на жизнь автора или его близких.В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян."Кульминацией спектакля стало награждение победителя конкурса. Им стала Елена Тарасова из Москвы с историей "Любовь с первого голоса". Второе место занял Денис Лейком из Омска, третье — Василий Трофимов из Астрахани. В пятерку финалистов также вошли Алена Васильева из Санкт-Петербурга и Виктор Попов из Пермского края. Все пять финалистов получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа – Елена Тарасова – один миллион рублей", - говорится в сообщении.Поделившиеся своими историями сотрудники билайна получили сертификаты номиналом 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221214/bilayn-1838666814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн