https://ria.ru/20221215/belorussiya-1838920205.html

Белорусские военные во время проверки преодолели водную преграду ночью

Белорусские военные во время проверки преодолели водную преграду ночью - РИА Новости, 15.12.2022

Белорусские военные во время проверки преодолели водную преграду ночью

Белорусские военные в ходе проводимой в стране внезапной проверки боеготовности армии преодолели в темное время суток водную преграду ночью, оборудовав... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:41

2022-12-15T15:41

2022-12-15T15:41

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министерство обороны белоруссии

минская область

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Белорусские военные в ходе проводимой в стране внезапной проверки боеготовности армии преодолели в темное время суток водную преграду ночью, оборудовав понтонно-мостовую переправу на реке Березина, сообщила в четверг пресс-служба минобороны."Военнослужащие 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности вооруженных сил совершили марш на 227-й общевойсковой полигон (Минская область – ред.). Гвардейцы преодолели более ста километров, переправились через Березину по понтонно-мостовой переправе и заняли назначенный район", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В пресс-службе приводят слова командующего войсками Северо-западного оперативного командования Александра Науменко, который руководил преодолением переправы, о том, что "подразделения в ходе проверки показали высокий уровень подготовки и слаженности, что позволило своевременно выполнить задачу в сложных условиях"."Большая часть марша проходила в темное время суток, в том числе и преодоление водной преграды. Несмотря на то что учебный год только начался и в проверке участвует, в том числе, и личный состав, прибывший для доукомплектования, марш прошел своевременно и без нештатных ситуаций. Сейчас подразделения завершают сосредоточение в районе и готовятся к выполнению задач", - рассказал он.Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата Совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии. В пресс-службе минобороны тогда отмечали, что мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

https://ria.ru/20221214/mid-1838660252.html

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в мире, министерство обороны белоруссии, минская область