https://ria.ru/20221215/belorussiya-1838765017.html

В Белоруссии заявили о скором вступлении в ШОС

В Белоруссии заявили о скором вступлении в ШОС - РИА Новости, 15.12.2022

В Белоруссии заявили о скором вступлении в ШОС

Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества — это вопрос ближайшей перспективы, оно случится в ближайшем будущем, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T06:32

2022-12-15T06:32

2022-12-15T06:32

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества — это вопрос ближайшей перспективы, оно случится в ближайшем будущем, заявил РИА Новости член постоянной комиссии по международным делам белорусской палаты представителей Сергей Сыранков.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что необходимо активизировать процесс вступления Минска в ШОС."Это вопрос ближайшей перспективы, говорить о конкретных сроках рано, но, думаю, это произойдет в ближайшем будущем", - сказал Сыранков.Задачу о вхождении Белоруссии в ШОС, добавил он, поставил президент Александр Лукашенко, а внешнеполитическая ситуация с годами складывалась так, что Белоруссия в ШОС из наблюдателя превратилась в полноправного участника, с чем согласны и в самом объединении."Это важный шаг на пути улучшения уровня международных отношений, стран, входящих в ШОС, поскольку Белоруссия стала такой площадкой, на которой урегулируются спорные вопросы внутри определенных государств, но и между государствами", - заключил депутат.По его словам, сегодня и Запад, и США, и их сателлиты расценивают Белоруссию как "действенную и эффективную переговорную площадку между Западом и Востоком".

https://ria.ru/20221021/lukashenko-1825726615.html

https://ria.ru/20221214/diplomaty-1838540004.html

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в мире, цены на нефть, александр лукашенко, роман головченко, белоруссия, минск, сша, шос