https://ria.ru/20221215/bayazitova-1838963725.html

Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой

Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой - РИА Новости, 15.12.2022

Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой

Мосгорсуд в четверг сократил на один день срок содержания под стражей журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:25

2022-12-15T17:25

2022-12-15T17:25

происшествия

москва

александра баязитова

журналистика

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг сократил на один день срок содержания под стражей журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера Просвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд 15 декабря изменил постановление Кузьминского районного суда города Москвы от 3 ноября о продлении срока содержания под стражей администратору телеграм-канала "Адские бабки" Александры Баязитовой, указав, что срок содержания под стражей продлен до 6 января (а не до 7 января). В остальном постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения",- сказала собеседница агентства.Накануне Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО еще одну фигурантку этого громкого дела - Ольгу Архарову.Следствие вменяет фигуранткам вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.Как рассказала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости.Весной 2022 года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой, как к администратору Telegram-канала "Адские бабки", с просьбой разместить в отношении него позитивный пост. Чурилова отказала, затем с ней питалась договориться помощница Ушакова, но получила отказ. Уже в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат.Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные. Архарова вступила в диалог о данном блоке лишь на этапе продления данной услуги и предложила это сделать с небольшой скидкой - за 1,2 миллиона рублей за три месяца.Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали. Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.

https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html

https://ria.ru/20221209/yashin-1837547880.html

https://ria.ru/20221215/inoagent-1838823304.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, александра баязитова, журналистика, россия, московский городской суд