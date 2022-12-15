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Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой - РИА Новости, 15.12.2022
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Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой
Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой - РИА Новости, 15.12.2022
Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой
Мосгорсуд в четверг сократил на один день срок содержания под стражей журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:25
2022-12-15T17:25
происшествия
москва
александра баязитова
журналистика
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг сократил на один день срок содержания под стражей журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера Просвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд 15 декабря изменил постановление Кузьминского районного суда города Москвы от 3 ноября о продлении срока содержания под стражей администратору телеграм-канала "Адские бабки" Александры Баязитовой, указав, что срок содержания под стражей продлен до 6 января (а не до 7 января). В остальном постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения",- сказала собеседница агентства.Накануне Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО еще одну фигурантку этого громкого дела - Ольгу Архарову.Следствие вменяет фигуранткам вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.Как рассказала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости.Весной 2022 года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой, как к администратору Telegram-канала "Адские бабки", с просьбой разместить в отношении него позитивный пост. Чурилова отказала, затем с ней питалась договориться помощница Ушакова, но получила отказ. Уже в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат.Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные. Архарова вступила в диалог о данном блоке лишь на этапе продления данной услуги и предложила это сделать с небольшой скидкой - за 1,2 миллиона рублей за три месяца.Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали. Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html
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происшествия, москва, александра баязитова, журналистика, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Александра Баязитова, журналистика, Россия, Московский городской суд
17:25 15.12.2022
 
Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой

Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг сократил на один день срок содержания под стражей журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера Просвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд 15 декабря изменил постановление Кузьминского районного суда города Москвы от 3 ноября о продлении срока содержания под стражей администратору телеграм-канала "Адские бабки" Александры Баязитовой, указав, что срок содержания под стражей продлен до 6 января (а не до 7 января). В остальном постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения",- сказала собеседница агентства.
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Накануне Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО еще одну фигурантку этого громкого дела - Ольгу Архарову.
Следствие вменяет фигуранткам вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.
Как рассказала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости.
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Весной 2022 года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой, как к администратору Telegram-канала "Адские бабки", с просьбой разместить в отношении него позитивный пост. Чурилова отказала, затем с ней питалась договориться помощница Ушакова, но получила отказ. Уже в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат.
Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные. Архарова вступила в диалог о данном блоке лишь на этапе продления данной услуги и предложила это сделать с небольшой скидкой - за 1,2 миллиона рублей за три месяца.
Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали. Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
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