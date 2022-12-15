https://ria.ru/20221215/bayazitova-1838963725.html
Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой
Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой - РИА Новости, 15.12.2022
Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой
Мосгорсуд в четверг сократил на один день срок содержания под стражей журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:25
2022-12-15T17:25
2022-12-15T17:25
происшествия
москва
александра баязитова
журналистика
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг сократил на один день срок содержания под стражей журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера Просвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд 15 декабря изменил постановление Кузьминского районного суда города Москвы от 3 ноября о продлении срока содержания под стражей администратору телеграм-канала "Адские бабки" Александры Баязитовой, указав, что срок содержания под стражей продлен до 6 января (а не до 7 января). В остальном постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения",- сказала собеседница агентства.Накануне Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО еще одну фигурантку этого громкого дела - Ольгу Архарову.Следствие вменяет фигуранткам вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.Как рассказала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости.Весной 2022 года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой, как к администратору Telegram-канала "Адские бабки", с просьбой разместить в отношении него позитивный пост. Чурилова отказала, затем с ней питалась договориться помощница Ушакова, но получила отказ. Уже в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат.Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные. Архарова вступила в диалог о данном блоке лишь на этапе продления данной услуги и предложила это сделать с небольшой скидкой - за 1,2 миллиона рублей за три месяца.Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали. Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html
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https://ria.ru/20221215/inoagent-1838823304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, александра баязитова, журналистика, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Александра Баязитова, журналистика, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой
Мосгорсуд сократил на день срок ареста журналистки Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг сократил на один день срок содержания под стражей журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера Просвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд 15 декабря изменил постановление Кузьминского районного суда города Москвы
от 3 ноября о продлении срока содержания под стражей администратору телеграм-канала "Адские бабки" Александры Баязитовой, указав, что срок содержания под стражей продлен до 6 января (а не до 7 января). В остальном постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения",- сказала собеседница агентства.
Накануне Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО еще одну фигурантку этого громкого дела - Ольгу Архарову.
Следствие вменяет фигуранткам вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка
Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.
Как рассказала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости.
Весной 2022 года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой, как к администратору Telegram-канала "Адские бабки", с просьбой разместить в отношении него позитивный пост. Чурилова отказала, затем с ней питалась договориться помощница Ушакова, но получила отказ. Уже в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат.
Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные. Архарова вступила в диалог о данном блоке лишь на этапе продления данной услуги и предложила это сделать с небольшой скидкой - за 1,2 миллиона рублей за три месяца.
Член московской ОНК
Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали. Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.