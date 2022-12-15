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"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы - РИА Новости, 15.12.2022
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"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы
"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы - РИА Новости, 15.12.2022
"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы
Сбербанк остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса, это затронуло 0,11% переводов по номеру карты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:15
2022-12-15T11:15
экономика
сбербанк россии
сбер
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сбербанк остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса, это затронуло 0,11% переводов по номеру карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.Ранее в четверг корреспондент РИА Новости столкнулся с тем, что Сбербанк перестал предоставлять возможность перевода средств в другие банки через банкоматы. Выяснилось, что теперь самому это можно сделать только в "Сбербанк онлайн".Там подчеркнули, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении "Сбербанк онлайн".
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экономика, сбербанк россии, сбер, россия
Экономика, Сбербанк России, Сбер, Россия
11:15 15.12.2022
 
"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы

"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы небольшим спросом

© РИА Новости / Максим БогодвидКлиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России
Клиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Клиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сбербанк остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса, это затронуло 0,11% переводов по номеру карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее в четверг корреспондент РИА Новости столкнулся с тем, что Сбербанк перестал предоставлять возможность перевода средств в другие банки через банкоматы. Выяснилось, что теперь самому это можно сделать только в "Сбербанк онлайн".
"Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов – ее остановка в устройствах самообслуживания затронула 0,11% переводов по номеру карты", - прокомментировали в банке.
Там подчеркнули, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении "Сбербанк онлайн".
Клиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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