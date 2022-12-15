https://ria.ru/20221215/bankomaty-1838809833.html
"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы
"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы - РИА Новости, 15.12.2022
"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы
Сбербанк остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса, это затронуло 0,11% переводов по номеру карты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:15
2022-12-15T11:15
2022-12-15T11:15
экономика
сбербанк россии
сбер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126588_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_51bd60d98050d6a2c4268728df9c5b29.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сбербанк остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса, это затронуло 0,11% переводов по номеру карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.Ранее в четверг корреспондент РИА Новости столкнулся с тем, что Сбербанк перестал предоставлять возможность перевода средств в другие банки через банкоматы. Выяснилось, что теперь самому это можно сделать только в "Сбербанк онлайн".Там подчеркнули, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении "Сбербанк онлайн".
https://ria.ru/20221207/bankomat-1836940071.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126588_735:344:3007:2048_1920x0_80_0_0_c942d62450d25c3d5cd2d214f1b5a3d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, сбер, россия
Экономика, Сбербанк России, Сбер, Россия
"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы
"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы небольшим спросом
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сбербанк остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса, это затронуло 0,11% переводов по номеру карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее в четверг корреспондент РИА Новости столкнулся с тем, что Сбербанк перестал предоставлять возможность перевода средств в другие банки через банкоматы. Выяснилось, что теперь самому это можно сделать только в "Сбербанк онлайн".
"Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов – ее остановка в устройствах самообслуживания затронула 0,11% переводов по номеру карты", - прокомментировали в банке.
Там подчеркнули, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении "Сбербанк онлайн".