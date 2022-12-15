https://ria.ru/20221215/bankomaty-1838809833.html

"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы

"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы - РИА Новости, 15.12.2022

"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы

Сбербанк остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса, это затронуло 0,11% переводов по номеру карты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:15

2022-12-15T11:15

2022-12-15T11:15

экономика

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сбербанк остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса, это затронуло 0,11% переводов по номеру карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.Ранее в четверг корреспондент РИА Новости столкнулся с тем, что Сбербанк перестал предоставлять возможность перевода средств в другие банки через банкоматы. Выяснилось, что теперь самому это можно сделать только в "Сбербанк онлайн".Там подчеркнули, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении "Сбербанк онлайн".

https://ria.ru/20221207/bankomat-1836940071.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, сбер, россия