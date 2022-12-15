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В Красноярске водитель запихнул четырех детей в багажник и получил штраф - РИА Новости, 15.12.2022
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В Красноярске водитель запихнул четырех детей в багажник и получил штраф
В Красноярске водитель запихнул четырех детей в багажник и получил штраф - РИА Новости, 15.12.2022
В Красноярске водитель запихнул четырех детей в багажник и получил штраф
В Красноярске водитель Mercedes запихнул 4 детей в багажник из-за отсутствия автокресел, за "находчивость" ему выписан штраф, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:26
2022-12-15T13:26
происшествия
авто
красноярск
гибдд мвд рф
mercedes
россия
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КРАСНОЯРСК, 15 дек — РИА Новости. В Красноярске водитель Mercedes запихнул 4 детей в багажник из-за отсутствия автокресел, за "находчивость" ему выписан штраф, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве пояснили, что несколько дней назад в ГИБДД поступила видеозапись, на которой водитель припарковал автомобиль рядом с детским гипермаркетом и усадил четверых маленьких детей в багажник. После этого остальные пассажиры садятся в салон, автомобиль уезжает."Красноярский водитель, перевозивший детей в багажнике автомобиля, привлечен к ответственности",- говорится в сообщении.В полиции рассказали, что водителем оказался 41-летний житель Красноярска. Он пояснил, что детских автокресел у него с собой не было, а ехать было нужно. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Мужчине выписали штраф в 3 тысячи рублей.
https://ria.ru/20221214/deti-1838741091.html
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происшествия, авто, красноярск, гибдд мвд рф, mercedes, россия
Происшествия, Авто, Красноярск, ГИБДД МВД РФ, Mercedes, Россия
13:26 15.12.2022
 
В Красноярске водитель запихнул четырех детей в багажник и получил штраф

В Красноярске водитель запихнул четырех детей в багажник из-за отсутствия автокресел

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкДосмотр автомобиля с открытым багажником
Досмотр автомобиля с открытым багажником - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Досмотр автомобиля с открытым багажником. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 дек — РИА Новости. В Красноярске водитель Mercedes запихнул 4 детей в багажник из-за отсутствия автокресел, за "находчивость" ему выписан штраф, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве пояснили, что несколько дней назад в ГИБДД поступила видеозапись, на которой водитель припарковал автомобиль рядом с детским гипермаркетом и усадил четверых маленьких детей в багажник. После этого остальные пассажиры садятся в салон, автомобиль уезжает.
"Красноярский водитель, перевозивший детей в багажнике автомобиля, привлечен к ответственности",- говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что водителем оказался 41-летний житель Красноярска. Он пояснил, что детских автокресел у него с собой не было, а ехать было нужно. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Мужчине выписали штраф в 3 тысячи рублей.
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ПроисшествияАвтоКрасноярскГИБДД МВД РФMercedesРоссия
 
 
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