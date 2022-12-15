https://ria.ru/20221215/bagazhnik-1838872886.html

В Красноярске водитель запихнул четырех детей в багажник и получил штраф

В Красноярске водитель запихнул четырех детей в багажник и получил штраф - РИА Новости, 15.12.2022

В Красноярске водитель запихнул четырех детей в багажник и получил штраф

В Красноярске водитель Mercedes запихнул 4 детей в багажник из-за отсутствия автокресел, за "находчивость" ему выписан штраф, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:26

2022-12-15T13:26

2022-12-15T13:26

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красноярск

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КРАСНОЯРСК, 15 дек — РИА Новости. В Красноярске водитель Mercedes запихнул 4 детей в багажник из-за отсутствия автокресел, за "находчивость" ему выписан штраф, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве пояснили, что несколько дней назад в ГИБДД поступила видеозапись, на которой водитель припарковал автомобиль рядом с детским гипермаркетом и усадил четверых маленьких детей в багажник. После этого остальные пассажиры садятся в салон, автомобиль уезжает."Красноярский водитель, перевозивший детей в багажнике автомобиля, привлечен к ответственности",- говорится в сообщении.В полиции рассказали, что водителем оказался 41-летний житель Красноярска. Он пояснил, что детских автокресел у него с собой не было, а ехать было нужно. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Мужчине выписали штраф в 3 тысячи рублей.

https://ria.ru/20221214/deti-1838741091.html

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происшествия, авто, красноярск, гибдд мвд рф, mercedes, россия